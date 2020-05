Selvstyre-selskab får milliard-stor opgave

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 04. maj 2020 - 07:58

Illuut A/S har til formål at opføre, eje, sælge, udleje og administrere faste ejendomme. Det har hidtil bestået i at drive de cirka 750 personaleboliger, hvoraf cirka 500 er tildelt som boliger til ansatte i Grønlands Selvstyre eller Staten.

Naalakkersuisut har besluttet, at Illuut A/S fremover også skal stå for opførelsen af nye kollegier, der samlet set består af 500 sengepladser, som er fordelt på fem byer. Dermed overtager Illuut A/S bygherre- og driftsrollen, som ellers ville skulle have ligget ude hos det enkelte departement, hvilket i dette tilfælde er Uddannelsesdepartementet.

Etapevis plan

- Der er tale om en etapevis plan, der investeringsmæssigt er i milliard-størrelsen, oplyser den nye bestyrelsesformand Steffen Ulrich-Lynge til Sermitsiaq.AG.

Bestyrelsesformanden oplyser, at det ikke er planen, at Illuut A/S skal i gang med at ansætte flere medarbejdere.

- Selskabet består af en direktør og et par enkelte administrative medarbejdere. Vi skal ikke have ansat ekstra mandskab, selv om vi får kollegie-opgaven. Det skyldes, at langt de fleste opgaver er outsourcet til andre leverandører, forklarer Steffen Ulrich-Lynge.

Søger ny direktør

For tiden søger man en ny administrerende direktør, idet Jette Larsen har valgt at drosle ned og flytte til Skanderborg i Østjylland.

Den tidligere bestyrelse havde ellers ansat en person i marts, men da den nye tremands-bestyrelse blev indsat den 2. april valgte man som det første at rive ansættelseskontrakten i stykker, selv om vedkommende endnu ikke havde nået at sætte sig i direktørstolen og dermed fået bevist sit værd.

I det nye stillingsopslag, hvor man søger en ny direktør, skal vedkommende have følgende opgaver:

Overordnet daglig ledelse og ansvar for selskabets drift

Procesoptimering og effektivisering af driftsopgaven i et outsourcet miljø

Opførelse og idriftsætning af kollegieboliger

Løbende kontakt med rådgivere og administratorer

Salg af lejligheder

Sikre løbende forbedring af lejer tilfredshed

Pressekontakt og løbende dialog med Selvstyret

Planlægning og afholdelse af bestyrelsesmøder

Opfølgning på økonomien og attestere fakturaer til betaling

Udvikling af selskabets virke samt langsigtet behovsanalyse

Løbende kontakt og rapportering til bestyrelsesformanden

Løbende kontakt med selskabets långivere samt tilpasning af selskabets finansiering

Det forventes af den nye direktør, at vedkommende har ”en solid uddannelsesmæssig og erfaringsmæssig baggrund i projektledelse, projektstyring samt risikohåndtering udover erfaringer med finansiering, herunder omlægning af lån”.

God politisk forståelse

- Udover at være faglig kompetent og stærkt engageret skal du besidde gode forhandlingsevner og holistisk tilgang med fokus på tværorganisatorisk samarbejde, da der er mange samarbejdspartnere i såvel driften og den kommende bygherrerolle for selskabet, fremgår det af stillingsopslaget, hvor det også tilføjes:

- Du forventes ydermere at have bred erfaring med økonomi, budgetter og analyser samt en god forståelse for de politiske processer.