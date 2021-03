Naalakkersuisut ser på cubanske læger

Merete Lindstrøm Fredag, 12. marts 2021 - 11:45

Naleraq har tidligere på ugen præsenteret sit partiprogram op til valget. Et af punkterne er, at de vil løse rekrutteringsproblemer og ventetider til behandling i sundhedsvæsnet ved brug af læger fra andre lande end Danmark og Norden.

LÆS OGSÅ: Naleraq præsenterer liberalt partiprogram

De mener, lovgivningen skal ændres, så man kan bruge læger uden dansk autorisation her i landet. Men det kan man faktisk allerede, og måske det ikke er så fjern en tanke at stå overfor en spansktalende læge på Sana.

Anna Wangenheim (D), som indtil den 8. februar var Naalakkersuisoq for sundhed, bekræfter overfor Sermitsiaq.AG, at planen om at undersøge cubansk sundhedspersonale for at løse udfordringerne her i landet er noget, Naalakkersuisut har kigget på i nogen tid.

Har sat projekt i gang

Men beslutningen er først taget, efter at Demokraterne trådte ud af koalitionen. I et referat for møde i Naalakkersuisut den 15. februar fremgår det, at man har behandlet et punkt om rekruttering af cubansk sundhedspersonale og Kommissorium for udarbejdelsen af analyse om brugen af udenlandsk arbejdskraft på sundhedsområdet.



Naalakkersuisut besluttede:

Forprojektet om rekruttering af cubansk sundhedspersonale til Det Grønlandske Sundhedsvæsen godkendes.

Kommissorium for udarbejdelse af analyse om brugen af udenlandsk arbejdskraft på sundhedsområdet godkendes.

Indtil videre har man kun brugt læger med dansk autorisation her i landet. Men lovgivningen giver faktisk mulighed for, at læger uden dansk autorisation kan få lov at arbejde her i landet, hvis Landslægeembedet udsteder en autorisation til at praktisere i Grønland.

Befolkningen er klar

Anna Wangenheim fortæller, at hun på en rejse rund i landet har talt med befolkningen om muligheden for at få læger hertil fra andre steder i verden, og de udfordringer der kan være med det for eksempel sprogmæssigt.

- Jeg møder en befolkning, der er klar til at være forsøgspersoner, til en ny ordning. De ønsker mere end noget andet at opleve kontinuitet og god service som kan skabe tryghed i deres behandlingsforløb, siger Anna Wangenheim.

LÆS OGSÅ: Kun autoriseret sundhedspersonale bliver ansat i Grønland

Styrelseschef Joanis Erik Køtlum, bekræfter overfor Sermitsiaq.AG at man på nuværende tidspunkt kun ansætter læger med dansk autorisation, og at en del af kravet til en sådan er et vist niveau af dansk sprog.

- Den største del af vores tolke kan tolke imellem dansk og grønlandsk. Så den sproglige opgave kan gå to veje. Enten, at den udenlandske arbejdskraft tilegner sig dansk – hvis den danske autorisation fortsat skal være gældende. Eller alternativ skal vores tolke tilegner sig det fremmedsprog den udenlandske arbejdskraft behersker, siger han.

Hvor tæt vi er på at få spansktalende cubanske læger til landet, er der ikke nogen, der vil svare på.

Sundhedsdepartementet oplyser, at de ikke kan uddybe sagen på nuværende tidspunkt, da der er udskrevet valg.