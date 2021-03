Naleraq præsenterer liberalt partiprogram

Merete Lindstrøm Tirsdag, 09. marts 2021 - 17:50

Tirsdag har Naleraq præsenteret sine partiprogrammer for kommunalvalg og valg til Inatsisartut for pressen, borgere og seere på Facebook.

Nogle af de helt store landspolitiske emner for partiet er boliger og sundhed.

På boligområdet præsenterer Naleraq en løsning, hvor selvstyrets gamle og nedslidte lejeboliger simpelthen foræres til lejere, der har boet for eksempel 30 år i en lejebolig.

- Lejerne har betalt husleje ind til ”landskassens sorte hul, uden at boligen er blevet renoveret efter behov, derfor er det kun rimeligt, at de overtager boligen uden at betale for den, og samtidig overtager ansvaret for at vedligeholde den, lyder det fra Jens Napaattooq.

Borgerne skal selv renovere boliger

På den måde vil lejerne få egen bolig, og dermed håber partiet, at det vil give et incitament til, at borgerne får lyst til at renovere og forbedre boligen. Pengene til forbedringer af boligen skal komme fra den husleje, som de dermed slipper for at betale.

I boligblokke er ideen, at ejerne kan gå sammen om at optage lån til renovering af bygningen, som de selv betaler af i stedet for at betale husleje til en bolig, der aldrig bliver renoveret, fordi selvstyret ikke har penge til det.

Naleraq går ikke ind for, at kommunerne skal overtage Selvstyrets boligmasse.

Sundhedsvæsenet skal delvist privatiseres

Der kan ikke være meget tvivl om, at sundhedsvæsnet her i landet kan forbedres betydeligt, Især i mindre byer og bygder på kysten, kan adgangen til sundhedsvæsnet være besværlig eller tæt på umulig. Det store problem er og har længe været rekruttering af sundhedspersonale. Det vil Naleraq forsøge at finde en løsning på ved at åbne landet for læger uden dansk autorisation.

Som eksempel nævner Pele Broberg, at man kan kigge på, om det kan være læger fra USA, Asien eller med Europæisk autorisation.

Reglerne er for nuværende, at man skal have en dansk autorisation for at arbejde her, og det begrænser rekrutteringsmassen, mener Naleraq.

- Når folk ikke kan få behandling, så handler det ikke om, hvilket sprog lægen taler, men om at der er en læge, siger Pele Broberg.

Private aktører skal sikre behandlingsgaranti

Naleraq argumenterer for, at mange borgere taler fint engelsk og godt kan blive behandlet af engelsksprogede læger, tandlæger og jordmødre. Planen er, at adgangen til at arbejde i landet for et langt større antal af læger fra hele verden skal afhjælperekrutteringsproblemet på sigt, og så skal der indføres behandlingsgaranti for borgerne på visse typer af behandling.

Det skal nemlig gøres muligt for sundhedsfaglige personer som fysioterapeuter, jordmødre, læger og tandlæger, at åbne privat praksis, som benyttes af det offentlige.

Finansiering

Behandlingsgaranti, får patienter hurtigere igennem sundhedssystemet og tilbage på arbejdsmarkedet, argumenterer partiet. Det skal gerne sparer landskassen for udgifter til offentlig forsørgelse til folk, der er sygemeldt.

Derudover mener partiet også, at der kan være penge at spare, når private aktører kommer ind på markedet og måske kan lave en given operation billigere, end hvad det vil koste det offentlige.

Et andet sted der skal findes penge er i selvstyrets store bureaukratiske maskineri. Helt konkret så vil Naleraq droppe mellemregningerne på boligsikring, pension og indbetaling af indkomstskat for fiskere og fangere.