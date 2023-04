Naalakkersuisut med røffel: Mangel på strengere foranstaltninger er uacceptabel

Thomas Munk Veirum Mandag, 03. april 2023 - 17:47

Særligt grove forbrydelser skal foranstaltes hårdere.

Helt konkret har Naalakkersuisut siden juni 2019 ønsket, at foranstaltningsrammen i kriminallovens § 147 hæves fra 10 til 16 år, når der er tale om særligt alvorlige forbrydelser.

Ønsket er sendt til Justitsministeriet i Danmark, der varetager en lang række opgaver her i landet inden for retsvæsen og kriminalforsorg. Herunder er det op til ministeriet at forberede og gennemføre lovgivning, så anstaltsanbringelser i alvorlige sager bliver strengere.

Men ændringen er endnu ikke sket, og det er Naalakkersuisut stærkt utilfreds med, fremgår det af et brev sendt til den danske justitsminister:

Mangler kapacitet i anstalterne

- Det er i den forbindelse vigtigt for Naalakkersuisut at præcisere, at Naalakkersuisut ikke kan acceptere, at væsentlige og nødvendige lovgivningsmæssige tiltag udskydes på grund af ressourcemæssige udfordringer i ministeriet, står der i brevet.

Det fremgår at Justitsministeriet har udskudt ændringen med den begrundelse, at der ikke er nok kapacitet i anstalterne i Grønland, hvis foranstaltningerne forlænges. Det har tidligere været fremme at der er kø for at komme til at afsone, og det vil blive forværret, hvis foranstaltningerne forlænges.

Men Naalakkersuisut vil altså ikke acceptere, at pladsmangel i anstalterne bruges som en undskyldning.

Løftet pegefinger

I brevet til det danske Justitsministerie gør Naalakkersuisut opmærksom på overskriften på ministeriets eget lovprogram:

- Begrundelsen synes ikke at hænge sammen med Justitsministeriets lovprogram for 2023, hvori anføres under overskriften ”Centrale politiske prioriteter på det retspolitiske område” Fængselskapacitet skal ikke afgøre retspolitikken.

- Dette bør efter Naalakkersuisuts opfattelse også gælde i forhold til retspolitikken i Grønland, og ønsket om at hæve foranstaltningsrammen i kriminallovens § 147 fastholdes som en høj prioritet, står der i brevet fra Naalakkersuisut.

Flere punkter på ønskesedlen

I brevet oplistes også Naalakkersuisuts øvrige ønsker til, hvad de gerne ser fremmet på justitsområdet. Det gælder blandt andet følgende punkter: