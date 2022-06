Kø til anstalterne vokser - kan blive endnu længere

Thomas Munk Veirum Fredag, 10. juni 2022 - 07:41

Ventelisten til at komme ind i en anstalt og afsone en foranstaltning vokser. Det oplyser justitsminister Mattias Tesfaye i et svar til folketingspolitikeren Aaja Chemnitz Larsen (IA).

I svaret står det, at der 16. maj var 84 personer på ventelisten. Personer der altså er dømt for en forbrydelse, men som der ikke er plads til inde i anstalterne.

- Ventelisten til anstaltsanbringelse er steget sammenlignet med tidligere år. Det skyldes bl.a., at belægssituationen i 1. kvartal 2022 har været præget af et stort antal tilbageholdte, hvoraf en stor del har fået fuldbyrdelse til direkte afsoning.

- Dette har medført, at det kun har været muligt at indkalde ganske få fra ventelisten, og at antallet af dømte på fri fod, der afventer indsættelse i en anstalt i Grønland, er steget, står der i svaret til Aaja Chemnitz Larsen.

Problem kan forværres med længere foranstaltninger

Opgørelsen omfatter også ni personer, der er udeblevet fra afsoning, og seks personer, der har fået udsat afsoningen.

Udfordringen med ventelisten har udsigt til at blive endnu større, fordi der er en række lovændringer på vej, som vil betyde længere foranstaltninger, hvilket efter al sandsynlighed vil øge presset på anstalterne. Lovændringerne kommer efter grønlandsk ønske efter længere tids debat om foranstaltningsniveauet i visse sager om drab og overgreb.

I sit svar skriver Mattias Tesfaye, at Naalakkersuisut har bedt om, at der skal kunne gives op til 16 års foranstaltning i forbindelse med alvorlige sager om personfarlig kriminalitet. I dag kan der gives op til 10 år.

Desuden er der lavet en tilføjelse til lovgivningen, der er lig med en forhøjelse på 50 procent af foranstaltningsniveauet for voldtægt af og andet seksuelt forhold til mindreårige.

Arbejder med overbelægning

Justitsministeren ridser to muligheder op, for at hæve foranstaltningsniveauet og samtidig undgå, at ventelisten til afsoning vokser. Enten skal der etableres flere pladser i anstalterne, eller også skal de eksisterende pladser anvendes anderledes.

Og der er tilsyneladende ikke flere penge til nye anstaltspladser på vej fra Danmark. Justitsministeren gør nemlig opmærksom på, at der ikke er afsat penge til det i en aftale om økonomien i kriminalforsorgen, og aftalen løber frem til 2025.

Ministeriet er i stedet i gang med en undersøgelse af, hvorvidt pladserne kan bruges anderledes med henblik på at nedbringe ventelisten:

Kriminalforsorgen arbejder desuden med overbelægning i det omfang, det er ansvarligt.