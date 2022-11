Naalakkersuisut løber ind i lussing: Udvalg sparker ny skat til hjørne

Thomas Munk Veirum Fredag, 18. november 2022 - 11:49

Naalakkersuisoq for finanser, Naaja H. Nathanielsen (IA), måtte torsdag indkassere et politisk nederlag, da Inatsisartut vedtog at pille en ny skat ud af et lovforslag fra naalakkersuisoq.

Henover efteråret har Nathanielsen kæmpet en kamp i medierne og i Inatsisartut i forsvar for den nye skat, der har været udsat for hårde angreb fra erhvervslivet, der blandt andet mener, at skatten vil vanskeliggøre generationsskifter her i landet.

Modsat har Naaja H. Nathanielsen argumenteret for, at der er tale om et decideret hul i skattelovgivningen, hvor ejere af et selskab kan slippe med 25 procent i skat, hvis et selskab likvideres.

Naalakkersuisoqs argumenter har dog ikke kunnet overbevise politikerne i Finans- og Skatteudvalget, der har behandlet sagen. Et enigt udvalg fremsatte ændringsforslag om, at paragraffen vedrørende beskatning af likvidationsprovenu udgår, og spørgsmålet må i stedet skal indgå i en forestående skattereform.

Nathanielsen: Forsat den rigtige vej at gå

Udvalget skriver i sin betænkning, at blandt andre Grønlands Revision og Grønlands Erhverv har haft foretræde for udvalget, hvor de har præsenteret deres betænkeligheder ved lovforslaget.

Af udvalgets betænkning fremgår det, at udvalget er bekymret for problemstillinger vedrørende generationsskifte i virksomheder, og at disse bør drøftes nærmere i et kommende reformarbejde.

Naaja H. Nathanielsen var kort på talerstolen torsdag, hvor hun oplyste, at Naalakkersuisut tager udvalgets indstilling til efterretning.

Til Sermitsiaq.AG oplyser Nathanielsen i en skriftlig kommentar, at hun ikke ser noget problem i, at skatten nu først skal behandles i forbindelse med en større reform:

- Ikke et nederlag

- Jeg er fortsat ikke i tvivl om, at beskatning af likvidationsprovenue er den rette vej at gå, men jeg har ikke noget problem med, at udvalget foretrækker at emnet går ind i skattereformarbejdet. Det skal det under alle omstændigheder, udtaler Naaja H. Nathanielsen.

Spørgsmål: Ser du det som et nederlag, da Naalakkersuisut jo har ønsket at indføre denne skat?

- Hvis man forventer at alle ens forslag går igennem første gang skal man ikke være i politik, så nej, det er ikke et nederlag for mig, udtaler Naaja H. Nathanielsen.

Arbejdet med en decideret skattereform har været bebudet i stykke tid, og ifølge naalakkersuisoq vil arbejdet begynde umiddelbart efter samlingen og strække sig ind i det nye år.