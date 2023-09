Naalakkersuisut lægger op til at fortsætte kvoter langt over anbefaling

Thomas Munk Veirum Onsdag, 27. september 2023 - 17:44

Det nuværende samt tidligere Naalakkersuisut har gennem tiden givet udtryk for, at det kystnære fiskeri efter hellefisk skal tilpasses de videnskabelige anbefalinger på området. En opfordring som også Fiskerikommissionen kom med i sin betænkning.

Tilpasningen bliver nu udskudt endnu et år, viser materiale, som Naalakkersuisut netop har sendt i høring.

Her lægges nemlig op til, at kvoterne i vid udstrækning fortsætter på samme niveau som i år. Som begrundelse henviser Departementet for Fiskeri og Fangst blandt andet til det langstrakte arbejde med en ny fiskerilov:

- Derudover arbejdes der med en ny fiskerilov. Hvis der skal være en god og stabil proces, samt mulighed for at komme frem til gode løsninger omkring fastsættelse af TAC, er det nødvendigt med et stabilt fiskeri imens arbejdet foregår, står der i høringsmaterialet.

Kvote tre gange højere anbefalingen

I forvaltnings område Nuuk er den videnskabelige rådgivning på 522 tons. Kvoten foreslås til 899 tons.

I forvaltningsområde Paamiut+Qaqortoq lægges der op til en kvote på 770 ton mod en rådgivning på 220 tons. Det vil sige, at kvoten er lidt mere end tre gange højere end anbefalingen.

I de områderne Uummannaq og Upernavik foretages lignende manøvre, hvor den nuværende kvoter fortsættes, som det fremgår af nedenstående tabel. I Diskobugten sættes kvoten op med 1.500 tons.