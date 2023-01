Hellefisk: Ingen licensstop endnu

Merete Lindstrøm Mandag, 09. januar 2023 - 08:48

Endnu engang har året budt på forhøjelse af kvoter i Disko, Upernavik og Uummaannaq løbene og i særdeleshed i slutningen af året. Naalakkersuisut betegner det som kvoteflex, hvor man omrokerer kvoter fra andre segmenter eller uopfiskede kvoter fra tidligere år.

Oplysningerne om kvoteflex fremgår i et svar til Aqqalu Jerimiassen (A), der har spurgt, om der er planer for, hvordan det skal håndteres, hvis Naalakkersusiut afskaffer licensstop og, hvad Naalakkersuisuts planer er i forhold til at løse problemet med for tidligt opbrugte kvoter, når Naalakkersuisut begynder at uddele licenser frit.

Der er ikke licensstop i øjeblikket

Men i svaret fremgår det altså, at der er kvoter nok, og at det fortsat, ligesom det er tilfældet nu, vil være muligt for blandt andre unge mellem 19 og 29 år at få nye licenser fremover.

Reglerne for at få licens er, at den tildeles ansøgere, som har haft tilsvarende licens i det forudgående år, og at der kan gives dispensation fra kravet til blandt andet ansøgere mellem 18 og 29 år, der har en maritim fiskeriuddannelse, eller som på anden måde har erhvervet sig tilsvarende kundskaber.

Denne dispensation nævnes også i § 37-svaret fra naalakkersuisoq for fangst og Fiskeri Karl Tobiassen (S), som altså understreger, at der ikke er licensstop og, at der ikke planlægges licensstop for nuværende.

Fiskerikommissionens betænkning blev afleveret i juli 2021 efter to års arbejde med hvordan erhvervet kan optimeres bedst til gavn for landskassen og samtidigt være bæredygtigt.

Status quo er ikke en mulighed

En af hovedkonklusionerne i betænkningen er, at forvaltningen af fiskerier baseres på individuelle omsættelige kvoter (IOK) ligesom det er tilfældet med rejefiskeriet i dag.

Det vil, hvis anbefalingen følges, betyde, at det er slut med det såkaldte olympiske fiskeri, som blandt andet er metoden for joller op til seks meters længde i det indenskærs hellefiskfiskeri i Diskobugten, Uummannaq og Upernavik, forvaltningsområde 47.

Fiskerikommissionen anbefaler også, at der bliver sat en stopper for nye licenser i en periode, mens man tilpasser TAC'en (de samlede kvoter) til den biologiske anbefaling.

- Status quo er ikke en mulighed, vurderede kommissionen om sidstnævnte.

Det forventes, at der i løbet af i år bliver fremlagt et bud på en ny fiskerilov, hvor det vil vise sig om de omtalte anbefalinger og andre fra fiskerikommission bliver inkluderet.