Fiskeriorganisationer frygter for fremtiden

Naalakkersuisoq for Fiskeri og Fangst, Aqqaluaq B. Egede, Inuit Ataqatigiit, har besluttet at fiskeriseminarerne den 13. og 19. januar henholdsvis i Nuuk og Ilulissat udsættes på ubestemt tid på grund af smittespredning af covid-19 i landet. Selvom fiskeriorganisationerne KNAPK og SQAPK har forståelse for situationen, finder man udsættelsen uheldigt.

Organisationerne mener nemlig, at den nuværende fiskeripolitiske retningslinje som Naalakkersuisut fører, og flere dele af Fiskerikommissionens fremlagte betænkninger, har skabt et stort skel mellem fiskeriorganisationer og Naalakkersuisut. Derfor frygter formændene for KNAPK og SQAPK for fiskeriets fremtid.

Usikker fremtid

Det var planlagt, at KNAPK ́s hovedbestyrelse skulle fremlægge flere kritiske emner på dagsorden på fiskeriseminarerne. Men i den seneste periode har de mange lokalafdelinger for KNAPK også udtrykt stigende utilfredshed om Naalakkersuisuts fiskeripolitiske retningslinje samt dele af indholdet i Fiskerikommissionens betænkninger, fastslår formanden for KNAPK, Nikkulaat Jeremiassen.

– Ifølge Fiskerikommissionens betænkning vil man nedbringe antallet af kystnære fiskere gevaldigt, og det kan KNAPK ikke sidde overhørig.

– Hvis denne målsætning bliver indlemmet i den kommende fiskerilov, vil dette ramme det kystnære fiskeri meget hårdt, siger han.

