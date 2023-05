Naalakkersuisut kæmper for at få skærpet foranstaltninger - anstalter overbelagt

Thomas Munk Veirum Onsdag, 10. maj 2023 - 11:54

Naalakkersuisoq for justits og råstoffer, Aqqaluaq B. Egede (IA), var onsdag på talerstolen i Inatsisartut under den ugentlige spørgetime.

Demokraatits Jens-Frederik Nielsen ville her vide, hvordan det går med et få hævet foranstaltningsrammen for seksuelt misbrug af børn, og andre forbrydelser, som Inatsisartut ønsker.

Naalakkersuisoq svarede, at man gentagne gang har opfordret de danske ministre til at øge foranstaltningsrammen fra 10 til 16 år. Men det er et ansvarsområde for staten, så Naalakkersuisut kan ikke udføre ændringerne på egen hånd, understegede naalakkersuisoq.

- Vi har planer om møde med den danske minister her til sommer, lød det fra Aqqaluaq B. Egede.

Overbelægning på anstalter

Den danske regering har tidligere været forbeholden over for at øge foranstaltningsrammerne, fordi det naturligt vil medføre øget pres på anstalterne, hvor der i forvejen er ventetid for dømte, der skal i gang med at afsone. Jens-Frederik Nielsen ville også kende Naalakkersuisuts planer for at få ventelister til afsoning nedbragt.

- Selvfølgelig er det ikke ønskelig, at der er venteliste på at afsone en dom, men det er realiteten. Det skal løses ved samarbejde med den danske stat, lød det fra Aqqaluaq B. Egede.

LÆS OGSÅ: Naalakkersuisut med røffel: Mangel på strengere foranstaltninger er uacceptabel

Den danske justitsminister har sidst i april oplyst til Folketingets Grønlandsudvalg, at man har givet grønt lyst til planlagt overbelægning på anstalterne for at få nedbragt ventelisten til afsoning:

- Kriminalforsorgen i Grønland har således i efteråret 2022 og indtil videre iværksat et planlagt overbelæg på to indsatte pr. anstalt i Grønland.

- Det indebærer, at der i fem anstalter er etableret en ekstra plads i to opholdsrum (celler), der ellers er beregnet til én person, skriver justitsminister Peter Hummelgaard (Soc.) til folketingsmedlem Aaja Chemnitz.

Hvad med behandling af forbrydere?

Under spørgetimen spurgte Jens-Frederik Nielsen også ind til behandlingen af dømte seksualforbrydere.

Aqqaluaq B. Egede, understregede, at hvis der er sket en forbrydelse skal både tiltalte og offeret have mulighed for at modtage hjælp, og den danske regering er i gang med en redegørelse på området.

Også i den sag er den danske justitsminister kommet med nye oplysninger sidst i april. Her oplyser han, at der er etableret otte såkaldte motivationsbehandlingspladser i anstalten i Nuuk, ligesom der er indført et program, der har til formål at motivere de dømte til at indgå i "kriminalitetsforebyggende indsatser."

- Kriminalforsorgen i Grønland har den 18. april 2023 foretaget en opgørelse, som viser, at i alt 35 domfældte i perioden fra februar 2022 og frem til 18. april 2023 har påbegyndt motivationsbehandling, oplyser justitsministeren i svaret til Aaja Chemnitz.