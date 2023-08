Naalakkersuisut efter hård kritik: Emballageafgift sænkes ikke

Thomas Munk Veirum Torsdag, 31. august 2023 - 15:34

En emballageafgift på 3,50 kr. bevares foreløbig, og butikker vil få støtte i forbindelse med indførelsen af et nyt returpantsystem

Det oplyser Naalakkersuisut, efter at de to butikskæder Pisiffik og Brugseni tidligere på ugen kom med hård kritik af forløbet med indførelse af et nyt returpantsystem.

Hvis ikke der snart sker noget, vil butikkerne nemlig slet ikke kunne være klar med et nyt returpantsystem ved årsskiftet, og det kan blive dyrt for både butikker, miljø og forbrugere, var budskabet fra butikskæderne.

Efter nogle dages betænkningstid melder Naalakkersuisut nu ud med et svar på bekymringerne.

Beholder afgift

Her skriver Naalakkersuisut, at man vil fastholde en emballageafgift på 3,50 kr. pr enhed, hvilket vil indbringe Landskassen omkring 100 mio. kr.

Naalakkersuisut vurderer dog, at afgiften ikke vil påvirke priserne for forbrugerne:

- Denne vurdering understøttes af, at Nuuk Imeq har vurderet, at de ikke kan være konkurrencedygtige efter 1. januar 2024, på trods af at de ikke betaler emballageafgiften på 3,5 krone pr. enhed. Dette indikerer, at priserne næppe vil stige som følge af emballageafgiften, konkluderer Naalakkersuisut i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Desuden ønsker Naalakkersuisut ikke at sænke afgiften på alkohol og sodavand inden en aftale om skattereform er indgået, og man vil heller ikke være med til at øge forbruget af øl.

Udspil skal bringe pengene tilbage

Den ændrede emballagebekendtgørelse og lukningen af Nuuk Imeq A/S vil altså ifølge Naalakkersuisut øge landskassens indtægter markant med omkring 90-120 mio. kr. årligt. Naalakkersuisut lover dog at sende pengene retur til borgerne:

- Da det ikke var formålet med ændringen af emballagebekendtgørelsen at øge landskassens indtægter, arbejder Naalakkersuisut på et udspil, der skal bringe de ekstra midler tilbage til befolkningen. Dette vil senest ske med udgangen af september, skriver Naalakkersuisut.

Med hensyn til et nyt pantsystem så forventer Naalakkersuisut at kunne præsentere et sådan senest 1. oktober.

Lover støtte til detailhandlen

- Det nye system vil på mange måder ligne det system, som forbrugeren kender i dag, udover at væsentlig flere emballagetyper vil indgå. Det er forventningen, at de nuværende pantmaskiner i nogletilfælde kan benyttes fra årsskiftet, skriver Naalakkersuisut.

Der også lover penge til detailhandlen:

- Naalakkersuisut ønsker at friholde detailhandlen for store investeringer, når der overgås til et nyt returpantsystem. Derfor forventer Naalakkersuisut allerede dette efterår at anvende 5,5 mio. kr. via en tillægsbevilling til at indkøbe pantcentraler med henblik på at sikre en god opstart af det nye returpantsystem i 2024.

- I Forslag til Finanslov for 2024 er der desuden afsat yderligere 10 mio. kr. til at understøtte opstart af det kommende returpantsystem, skriver Naalakkersuisut.