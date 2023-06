Naalakkersuisut giver omstridt torske-kvote til Royal Greenland

Thomas Munk Veirum Onsdag, 14. juni 2023 - 08:51

Efter et længere og noget omskifteligt forløb har Naalakkersuisut besluttet at tildele en stor kvote på 5.515 tons havgående torsk i Østgrønland til det selvstyreejede rederi Royal Greenland.

Det oplyser Naalakkersuisut i en pressemeddelelse, hvor der lægges vægt på, at fiskerigiganten til gengæld for kvoten skal bygge en fabrik i Tasiilaq. Fabrikken skal beskæftige op til syv personer.

- Det har været meget vigtigt for Naalakkersuisut at sikre udvikling af fiskeri og beskæftigelsesmuligheder i Østgrønland. Jeg er derfor glad for, at vi kan se frem til forbedrede indhandlingsmuligheder i Tasiilaq, udtaler naalakkersuisoq for fiskeri og fangst, Karl Tobiassen (S).

I første omgang skal Royal Greenland finde en alternativ indhandlingsmulighed til en fabrik står færdig. Naalakkersuisut vil kræve dokumentation for fremskridt med fabrikken.

Udbud fik kritik fra Transparency

Sagen om torskekvoten begyndte tidligere i år, da det vakte kritik at Naalakkersuisut ville tildele en kvote på 7.515 tons til en ny aktør. To selskaber var med i opløbet om kvoten.

I begyndelsen af april foretog Naalakkersuisut en kovending i sagen og sendte kvoten i udbud - dog sænket med 2.000 tons.

Udbuddet mødte kritik fra blandt andre antikorruptions organisationen Transparency International Greenland (TIG), der savnede en forklaring på, hvorfor Naalakkersuisut ville tildele kvoten efter en ny praksis.

En lignende kritik kom fra formand i Grønlands Erhvervs brancheudvalg for fiskeri, Henrik Leth, der mente, at udbuddet var et brud på reglerne.

Grundige overvejelser

Det fremgår af Naalakkersuisuts meddelelse, at beslutningen om at give kvoten til Royal Greenland er truffet på baggrund af "objektive vurderinger". Det uddybes dog ikke, hvad der konkret har været udslagsgivende for, at netop Royal Greenland løber med kvoten.

Ifølge Sermitsiaq.AG's oplysninger, er kvoten blevet tildelt, efter i hvor høj grad ansøgningerne lever op udbudsmaterialets krav om planer for indhandling, produktion og forarbejdning samt kvotegrundlag og kapacitet.

Royal Greenland er blevet valgt ud fra et felt på otte ansøgninger fra følgende selskaber: Qaleralik A/S, Sigguk A/S, Polar Seafood Greenland A/S, Royal Greenland A/S, Malik Seafood/Arsuk Food ApS, Norsaq A/S, Tuukkaq Trawl A/S og Sermiligaaq Fish ApS.

To ansøgninger blev dog vurderet til ikke at leve op til kravene i udbuddet.