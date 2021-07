Naalakkersuisut frygter ukontrolleret smitte

Kassaaluk Kristiansen Lørdag, 24. juli 2021 - 17:01

Det er myndighedernes vurdering, at der er en alvorlig risiko for ukontrollerbar smittespredning med Covid-19 i Upernavik.

Naalakkersuisut opfordrer derfor borgerne i Upernavik til at være opmærksomme på symptomer, følge landslægeembedets generelle anbefalinger og begrænse unødvendige forsamlinger.

- Lige nu bruger Landslægeembedet, Sundhedsvæsenet, Politiet og en masse andre myndigheder mange ressourcer på, at bekæmpe smittespredningen af Covid-19. Men de kan ikke gøre dette alene. Sådan en indsats kræver befolkningens fulde opbakning, udtaler naalakkersuisoq for sundhed, Kirsten L. Fencker i en pressemeddelelse.

Bliv hjemme

Der er på nuværende tidspunkt fire kendte smittede i Upernavik. Kaffemikgæster og middagsgæster ved fire private arrangementer de seneste dage er blevet opfordret til at gå i karantæne og lade sig teste ved 7. dagen. De kendte smittede har nemlig været med til arrangementerne.

Naalakkersuisut opfordrer endvidere borgere til at blive hjemme fra arbejdet, hvis de udviser symptomer på smitte, så smitten kan inddæmmes. Borgere med symptomer bedes ringe til sundhedsvæsenet.

- Jeg skal bede alle borgere i både Upernavik og i resten af landet, om at tage et medansvar i denne fælles indsats. Jeg har fuld forståelse for, at man ønsker at opretholde de sociale aktiviteter og sejle mellem byer og bygder. Men i en tid som denne, hvor der er risiko for smittespredning med Covid-19, bør vi undgå alle rejser og forsamlinger som ikke er nødvendige, siger Kirsten L. Fencker.