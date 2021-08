Naalakkersuisut vil fordoble ICC-tilskud

Thomas Munk Veirum Lørdag, 14. august 2021 - 15:22

ICC Grønland har gennem de seneste år været mål for besparelser, hvor organisationens bevilling på finansloven er blevet halveret fra tre millioner i 2019 til 1,5 millioner i år.

Og ifølge sidste års finanslov skulle bevillingen til ICC Grønland ned på én million kroner i 2022.

Det nye Naalakkersuisut er dog klar med ekstra penge, og ICC-støtten skal gå fra én til to millioner kroner årligt. Det fremgår af finanslovsforslaget, som naalakkersuisoq for finanser, Asii Chemnitz Narup (IA), fremlagde torsdag.

Forslaget modtages med glæde i ICC Grønland:

- Det er jeg selvfølgelig glad for. Jeg er glad for, at de drastiske nedskæringer af inuit-samarbejdet er stoppet, siger Hjalmar Dahl, præsident i ICC Grønland, til Sermitsiaq.AG.

ICC: Vi får arbejdsro

Nu får ICC mere ro til sit arbejde med at støtte inuits rettigheder og interesser nationalt, regionalt og internationalt. Naalakkersuisut foreslår nemlig, at støtten på de to millioner kroner fortsætter i de kommende år:

- Der bliver mere ro til at planlægge ud fra den økonomi. Og vi vil naturligvis fortsætte vores arbejde, siger Hjalmar Dahl.

Hjalmar Dahl tidligere har udtrykt bekymring for, om ICC Grønland kan varetage formandskabet i ICC International med den bevilling, som organisationen havde udsigt til.

Med den foreslåede forhøjelse er man muligvis ikke helt i mål endnu, siger præsidenten:

- Det kan stadig være en udfordring, men det vil vi snakke videre om, siger Hjalmar Dahl.

Mulig virtuel generalforsamling

Formandskabet overgår til ICC Grønland næste sommer i forbindelse med ICC Internationals generalforsamling, som efter planen skal holdes i Ilulissat.

Ifølge Hjalmar Dahl vil den internationale bestyrelse beslutte, om generalforsamlingen i stedet skal holdes virtuelt på et bestyrelsesmøde i oktober.