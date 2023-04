Naalakkersuisut beder om hjælp: Vil Danmark betale for behandling?

Thomas Munk Veirum Fredag, 14. april 2023 - 11:53

Sermitsiaq.AG kunne sidst i marts fortælle, at Naalakkersuisut officielt har bedt Danmark om hjælp til sundhedsområdet.

Naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA), løfter nu sløret for, hvilken konkret hjælp hun har bedt om. Det drejer sig blandt andet om, hvorvidt Danmark vil betale for grønlandske patienter, der behandles i Danmark.

På finansloven for 2023 er der afsat cirka 138 mio. kr. til behandling af patienter i udlandet. Det er denne kæmperegning, som Naalakkersuisut beder Danmark betale. I alt er der afsat omkring 1,6 mia. kr. til udgifter til sundhedsområdet på finansloven i år.

I et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG udtaler Mimi Karlsen:

- Det er korrekt, at jeg har deltaget i møder med den danske Indenrigs- og sundhedsminister, Sophie Løhde, med henblik på at drøfte en række forhold, herunder vedr. psykiatriområdet, samt nogle overvejelser vedr. samarbejdet om de patienter, som vi sender til Danmark for at modtage behandling, udtaler naalakkersuisoq og fortsætter:

- Jeg har mere konkret anmodet om, at man fra dansk side overvejer at afholde udgifterne for de af vores borgere, der af sundhedsvæsenet bliver visiteret til Danmark for at modtage en sundhedsydelse.

Skal sikre serviceniveauet

Mimi Karlsen uddyber, at anmodningen til Danmark sker med henblik på at løfte sundhedssystemet her i landet:

- Dette således, at vi kan frigive ressourcer, der kan anvendes på at sikre, at serviceniveauet i sundhedsvæsenet er på et hensigtsmæssigt niveau her i landet, også i fremtiden, udtaler Mimi Karlsen.

Sundhedsvæsenet er løbende genstand for debat her i landet, og således også op til folketingsvalget i efteråret 2022. Her mente kandidater for en række partier, at man må spørge Danmark om hjælp, selvom sundhedsområdet er et hjemtaget område, som Grønland selv har ansvaret for.

Akut behov for psykiatere

En aktindindsigt fra Sundhedsministeriet i Danmark viser, at Naalakkersuisut har sendt en skriftlig henvendelse med anmodningen om hjælp til Sundhedsministeriet den 17. februar i år.

Af dokumentet fremgår det, at der allerede nu arbejdes på en mulig rotationsordning med henblik på at løse et akut behov for psykiatere på Dronning Ingrids Hospital.

I henvendelsen skriver Mimi Karlsen til sundhedsminister Sofie Løhde (V), at anmodningen om hjælp sker, fordi det grønlandske sundhedsvæsen står med store rekrutteringsudfordringer og stigende udgifter til at opretholde er forsvarligt fagligt niveau.

Mimi Karlsen understreger i skrivelsen, at hvis Danmark accepterer at betale for behandlingen, vil Grønland fortsat kun henvise borgere til behandling i Danmark, såfremt borgernes behandlingsbehov ikke kan opfyldes her i landet.

Sundhedsministeriet har tidligere oplyst, at man er i gang med at undersøge, hvordan man kan hjælpe det grønlandske sundhedsvæsen.