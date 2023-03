Ministerie bekræfter: Naalakkersuisut har bedt om hjælp på sundhedsområdet

Thomas Munk Veirum Fredag, 31. marts 2023 - 07:44

Debatten om det trængte grønlandske sundhedsvæsen har kørt i årevis, og selvom det er et hjemtaget område, blev sundhedsvæsenet endda et hovedtema i valgkampen op til folketingsvalget i efteråret.

Sundhedsvæsenet kæmper blandt andet med personalemangel, og under valgkampen ønskede fire ud af fem partier således at spørge Danmark om hjælp til området. Det signal er nået til Naalakkersuisut, som nu har sendt en officiel henvendelse til den danske regering og hjælp på sundhedsområdet.

Ministerium ser på muligheder

Det bekræfter det danske Sundhedsministerium overfor Sermitsiaq.AG:

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet kan bekræfte, at der er kommet en henvendelse fra Naalakkersuisut.

- Indenrigs- og Sundhedsministeriet er nu ved at se på, hvilke muligheder der er for at imødekomme Grønlands behov, skriver ministeriet i et kortfattet skriftligt svar.

Ministeriet ønsker ikke at gå dybere ind i det konkrete indhold af henvendelsen men henviser til Naalakkersuisut.

Flere forslag fremme i valgkamp

Sermitsiaq.AG arbejder på at få en kommentar fra naalakkersuisoq for sundhed, Mimi Karlsen (IA) i sagen.

Under valgkampen op til folketingsvalget var der flere forslag fremme fra de grønlandske partier i forhold til, hvordan hjælpen fra Danmark kunne se ud. IA ønskede, at grønlandske borgere fik adgang til de danske kræftpakker på lige fod med borgere i Danmark. Et andet forslag var fra Naleraq, der foreslog, at Danmark skulle betale for de patienter, der bliver sendt til behandling i Danmark.

Statsminister og partileder Mette Frederiksen (Soc.) sagde under en debat i denne uge i Folketinget, at samarbejdet mellem Grønland og Danmark burde intensiveres på sundhedsområdet. Hun ville dog ikke gå nærmere ind i, hvordan det konkret skal foregå.

Tilbage under valgkampen gjorde Mette Frederiksen det klart, at hvis Danmark skulle hjælpe Grønland på sundhedsområdet skal det ske ved, at der kommer en henvendelse fra Naalakkersuisut, da der er tale om et hjemtaget området, som Grønland selv har ansvaret for.