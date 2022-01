Naalakkersuisut vil selv arbejde for tests til mindrebemidlede

Kassaaluk Kristensen Lørdag, 15. januar 2022 - 14:34

Det er ikke en del af aftalen, at kommuner skal dele ud af antigentest til borgere, der ikke har råd til at købe antigentest.

Derfor arbejder Naalakkersuisut på at finde en løsning, så alle borgere kan have adgang til antigentest, uanset indkomst.

Det melder Naalakkersuisut i en pressemeddelelse.

- Naalakkersuisut arbejder på højtryk med at finde et alternativ. Målet er fortsat at ingen borgere skal efterlades uden mulighed for selvtest af økonomiske grunde, skriver selvstyret i en pressemeddelelse.

Antigentest på vej

Antigentestene, som Naalakkersuisut har bestilt, og som skal deles ud til kommunerne er på vej til Grønland. I første omgang vil byer og bygder der har høj smittespredning prioriteres. Fremadrettet skal alle landsdele og bosteder dog have mulighed for antigentest.

LÆS OGSÅ: Ingen gratis hjemmetest fra kommunerne

- Antigentestene bliver fordelt til de grupper i samfundet som vi skal beskytte og skal fungere som et screeningsværktøj så man kan reagere hurtigere inden der opstår ukontrolleret smitte, eksempelvis på alderdomshjem og plejehjem. Det er vigtigt at vi undgår at få smitte ind, da smittet personale vil gøre det svært at drage omsorg for borgerne, udtaler Mimi Karlsen og fortsætter:

- Vi har bestilt et større antal test og flere er på vej, så der er mulighed for at udvide grupperne som vil modtage disse test inden for de næste uger.