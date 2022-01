Ingen gratis hjemmetest fra kommunerne

Merete Lindstrøm Torsdag, 13. januar 2022 - 15:45

Kommuneqarfik Sermersooq skriver på sin hjemmeside at løftet om gratis antigentest til borgerne fra kommunerne ikke blev givet efter aftale med dem.

- På Corona-pressemødet mandag den 10. januar fortalte fungerende Naalakkersuisoq for Sundhed Mimi Karlsen at, kommunerne ville modtage 40.000 antigentests, som mindrebemidlede ville kunne hente på kommunekontorerne.

- Den oplysning kom bag på kommunerne, der ikke på forhånd kendte til en sådan aftale. De fem kommuner har siden pressemødet besluttet sig for ikke at påtage sig den opgave. Blandt andet fordi kommuner ikke har lovhjemmel til at vurdere om en borger er mindrebemidlet, hvilket skulle have været kriteriet for udlevering af test til borgere, skriver kommunikationsafdelingen i Kommuneqarfik Sermersooq.

Der vil derfor ikke være mulighed for at hente gratis tests på kommunekontorerne.

Testkits skal bruges til sårbare og institutioner

Der er ikke meldt andre muligheder ud, men der har været debat, om hvorvidt muligheden for selv at købe sine test skaber ulighed i samfundet, fordi det sundhedstilbud borgerne tilbydes med test kommer til at handle om økonomi.

De fem kommuner et blevet stille til udsigt at modtage 300.000 testkits fra selvstyret, men disse tests skal anvendes til personalet på kommunale institutioner for sårbare borgere, som for eksempel plejehjem, hvor man vil undgå at få smitte ind, da smittet personale det ville gøre det svært at drage omsorg for borgerne.