Naalakkersuisut afviser forslag om flyrute til Nunavut

Torsdag, 17. oktober 2019 - 14:43

Naalakkersuisut vil ikke støtte Inatsisartut-medlem Mimi Karlsens (IA) forslag om etablering af en flyrute til Nunavut.

Det fremgår af svarnotatet fra naalakkersuisoq for boliger og infrastruktur Karl Frederik Danielsen (S).

- Med det aktuelle anlæg af nye lufthavne mener Naalakkersuisut, at man bør afvente og se hvorvidt den nye infrastruktur medfører nye private initiativer, skriver naalakkersuisoq-medlemmet blandt andet i begrundelsen for afvisningen af forslaget.

Tættere forbindelse med inuit-landene

Mimi Karlsen fremhævede i sit forslag, at Grønland bør knytte en tættere forbindelse med Inuit-landene. Hun mente nemlig, at handelsforbindelserne samt kulturelle aktiviteter kan startes op ved at etablere ruten til Iqaluit.

IA-politikeren ville samtidigt have Naalakkersuisut til at undersøge mulighederne for, om der kan skabes en samarbejde til det canadiske regering, så Grønland ikke kun skal stå for flyruten.

Til det svarer Karl Frederik Danielsen således:

- Hvis vi som samfund med den nuværende infrastruktur ønsker en direkte rute til vores naboer mod vest, vil det kræve at skatteborgernes penge bruges til en sådan understøttelse. Dette er konsekvensen uanset hvilken understøttelsesmodel, der vurderes mest hensigtsmæssig, siger Karl Frederik Danielsen.

For korte landingsbaner

Han fortsætter:

- Det er Naalakkersuisuts holdning, at der skal investeres i tilgængeligheden til Grønland.

Det kan gøres via forskellige tilskudsmodeller, som nærværende forslag til Inatsisartutbeslutning også lægger op til. Det kan med fordel undersøges hvorvidt der i første omgang er interesse fra de canadiske myndigheder til at udvise økonomisk engagement, samt hvorvidt der eksisterer lovmæssige begrænsninger for dette i canadisk lovgivning.

Det kan også ske ved strukturelle infrastrukturinvesteringer, som vi aktuelt ser med lufthavnsudvidelserne.

- Dette skal ses i lyset af, at luftfartsselskaber typisk har konkluderet, at de korte landingsbaner synes at være en hindring for fast rutefart, lyder det fra Karl Frederik Danielsen.