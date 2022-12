Naalakkersuisut har afsat 8,7 millioner til børneafsnit

Merete Lindstrøm Fredag, 16. december 2022 - 10:51

Der bliver otte sengepladser på det nye landsdækkende børneafsnit på Sana i Nuuk, som Naalakkersuisut torsdag har afsat 8,7 millioner kroner årligt til at drifte.

- Det er virkelig glædeligt at vi kan skabe bedre forhold og højne behandlingen for børnene. Med den nye børneafdeling gives der mulighed for at skabe rammer med plads til det enkelte barn, siger Mimi Karlsen, Naalakkersuisoq for Børn, Unge, Familier og Sundhed.

Aftalen om at afsætte penge til børneafsnittet blev lavet i forbindelse med finanslovsforhandlingerne og nu er der altså sat beløb på.

Ifølge Naalakkersuisut vil børneafsnittet give højere udrednings- og behandlingsstandard, og give bedre mulighed for at imødekomme børnenes særlige behov i forhold til udredning, behandling og pleje.

Flere ressourcer til hudsydomme

I øjeblikket bliver børn fra hele landet indlagt sammen med voksne patienter, hvor der blot er afsat et antal senge til børnene og deres forældre.

Naalakkersuisut regner også med, at det nye børneafsnit gør det nemmere at rekruttere personale med pædiatrisk erfaring og særlig interesse for udvikling og uddannelse på børneområde.

Et område der i længere tid har fået massiv kritik er behandling af eksem hos børn. Med det nye børneafsnit tilføres der flere personalemæssige ressourcer til behandlingen af børn med hud-sygdomme.

Det er et enigt Inatsisartut, der har besluttet at afsætte 8,7. millioner kroner årligt til det nye børneafsnit. Sermitsiaq.AG forsøger at finde ud af, hvornår det nye børneafsnit efter planen skal åbne.