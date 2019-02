Naalakkersuisoq: Ingen lette løsninger på servicekontrakt-området

Nukappiaaluk Hansen Mandag, 18. februar 2019 - 15:30

Karl Frederik Danielsen (S), naalakkersuisoq for infrastruktur, har inviteret alle medlemmer af Inatsisartut til et seminar om servicekontrakter på trafikområdet den 20. og 21. marts.

- Her vil en række af emnerne være fokus på de nuværende problemer, og hvad vi kan gøre for at afhjælpe disse, oplyser han i en pressemeddelelse.

Ikke en nem opgave

Men han erkender, at løsningen af de trafikale problemer ikke ligger lige om hjørnet.

- Det er ikke en nem opgave, da vi også er bundet af økonomiske rammer, påpeger han.

Karl Frederik Danielsen knytter ligeledes en kommetar til Disko Line, der har fået massiv kritik. Sermitsiaq.AG har skrevet om en borger i Qeqertarsuaq, der har mistet tålmodigheden med Disko Line.

Flere faktorer skyld i problemerne

- Jeg vil gerne understrege, at det ikke er fair udelukkende at rette kritikken mod et selskab alene. For eksempel er det KNI der har servicekontrakten for forsyningen af varer til en række byer og bygder. For så vidt angår fragt i hele landet har Royal Arctic Line en servicekontrakt. Til tider anvendes der flyfragt, som betjenes af Air Greenlands fragtafdeling. Og til sidst: Tele Post har forsyningspligten på post og pakker, skriver naalakkersuisoq for infrastruktur, og fortsætter:

- Der er således rigtig mange operatører, der arbejder med at sikre forsyningen i hele landet. Men fælles for dem alle er, at både vejrforhold og tekniske problemer kan spænde ben for de fastsatte fragtplaner. Derudover er de afhængige af hinanden, så hvis en operatør er forsinket, bliver den næste operatør også forsinket og så videre, lyder det fra Karl Frederik Danielsen.