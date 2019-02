Vred Qeqertarsuaq-borger: Vi er det glemte samfund

Nukappiaaluk Hansen Torsdag, 14. februar 2019 - 13:06

Tomme hylder i butikkerne, dårlige rejseforhold og følelsen af at blive glemt af politikerne.

Det er de udfordringer, som Kasper Broberg har, siden han flyttede tilbage til sin fødeby Qeqertarsuaq sidste forår.

Kun smør til salg

Han mener bestemt ikke, at Disko Line kan magte at levere den nødvendige service til borgerne i Qeqertarsuaq.

- I de seneste 20 år er der ikke sket forbedringer i byen, og det er på grund af de dårlige trafikale forhold, som vi har, der er skylden i det. Den dårlige service rammer butikkerne hårdt, hvor der de værste dage kun er smør til salg. Vi har aldrig friske frugter, og i dag, da jeg var nede i butikken, var der mugne agurker til salg. Når vi er i Ilulissat er det ligesom at være i Danmark, når vi er i deres butikker. De har alt, hvad man har brug for, fortæller han til Sermitsiaq.AG.

- Vil du flytte fra byen på grund af de dårlige forhold?

- Nej, slet ikke. Byen er mit hjem. Det er derfor, jeg er flyttet tilbage. Og jeg vil være med til at udvikle byen, svarer Kasper Broberg.

Uacceptable forhold

Han fortæller, at det altid er en kamp, når man skal rejse til eller fra Qeqertarsuaq.

- I sommerperioderne er det nærmest umuligt at rejse med Disko Line, da der altid er fyldt med turister. Her bliver borgerne glemt. I vinterperioderne er det ikke meget bedre, og der bliver ikke fragtet det nødvendige til byen, så der er tomme hylder. Og helikopteren bliver ofte aflyst.

- Det vil være en skandale, hvis Disko Line genvinder servicekontrakten. Deres service er helt igennem uacceptabel. De kommende indsatte i det lukkede anstalt vil have bedre forhold end os, og politikerne vil ikke engang se vores forhold. Vi er det glemte samfund her i Qeqertarsuaq, lyder det vredt fra Kasper Broberg.

Ikke en lufthavn – men et mindre skib

Ifølge ham ville et mindre skib, der kan modstå is, være til stor gavn for den nordgrønlandske by.

- Jeg beder ikke om en lufthavn, men et skib. Det ville have en stor indflydelse på vores udviklingsmuligheder. Et skib, der kan fragte varer og passagerer ville uden tvivl være det bedste for os, lyder det fra Kasper Broberg, der er klar til at kæmpe for at få ordnede forhold i Qeqertarsuaq.