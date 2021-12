Naalakkersuisoq: Det er ikke godt nok

Merete Lindstrøm Fredag, 03. december 2021 - 11:56

Nuuks kapacitet For at forstå det samlede regnskab skal man tage højde for at de 45 MW fra vandkraftværket i Buksefjorden også bruges til opvarmning af boliger. Forholdet mellem forsyning af varme og elektricitet svinger efter efterspørgsel, men der prioriteres altid elektricitet. Til varme back-up findes der oliefyr i fjernvarmenettene og i varmecentraler hos storforbrugere. Denne back-up svarer sammenlagt til 29 MW. Derudover bidrager forbrændingen i normal drift også med 4 MW. Man kan derfor sige at der i en normal driftsituation er 45+4MW effekt til rådighed til forsyning af elektricitet og varme i byen. Til back-up findes der 32,8+29MW effekt til rådighed hvoraf de 29 er dedikeret til varme.

Ugens oplevelser med strømsvigt af forskellig varighed i Nuuk, har givet stof til eftertanke hos naalakkersuisoq for Landbrug, Selvforsyning, Energi og Miljø, Kalistat Lund (IA).

- Det er ikke tilfredsstillende, og det er ikke godt. Jeg havde regnet med at nødforsyningen ville fungere meget hurtigere, når værket i Buksefjorden svigter. Det fandt vi ud af, at det ikke gør. Sådan skal det ikke være, og det skal vi have gjort noget ved, siger Kalistat Lund til Sermitsiaq.AG

Ifølge tidligere opgjorte tal, så har Buksefjorden vandkraftværk en kapacitet på 45 MW som bruges fuldt ud om vinteren.

Kapaciteten på dieselkraftværket er 32,8 MW.

Ikke udvidet siden 2009

Derfor giver det god mening når Nukissiorfiit beder folk om at sparre på strømmen så længe vi køre på nødkraftværket.

Tilbage i 2018 blev der lavet en energirapport om forsyningen i hovedstaden. I rapporten fremgår det blandt andet at:

”Hvis man ønsker at opretholde det historiske niveau af forsyningssikkerhed, bør der derfor etableres ny el-back-up i Nuuk hurtigst muligt.”

Sidst man udvidede dieselkraftværket i Nordhavn var tilbage i 2009, hvor der kom en ekstra generator op og en højere skorsten.

Kalistat Lund erkender, at det er politikerne, der skal sørge for finanserne til at holde den slags i orden.

- Det er selvfølgelig vores ansvar at bevilge penge til det behov, der er, og jeg er på ingen måde interesseret i at pege fingre ad nogen.

Der er afsat penge til udvidelse

For blot en måned siden vedtog Inatsisartut at afsætte 90 millioner kroner til to nye generatorer på dieselværket i Nordhavnen som en del af ovforslaget om udvidelse af buksefjordsværket samt opførelse af nyt vandkraftværk ved Aasiaat/Qasigiannguit, der samlet set skal bruges 3,2 milliarder kroner på.

Ud over de 90 millioner er der også afsat penge til at forstærke strømkablerne i Nuuk samt at få flere husstande over på den såkaldte afbrydelige elvarme. Med afhvor de nuværende oliefyr i boliger og bygninger kan tage over, hvis vandkraftværket går ned, og dermed mindske den kapacitet, der er behov for fra nødkraftværket.

Der skal kigges på nødforsyning i hele landet

Alligevel vil Kalistat Lund have samlet parterne til en snak om situationen med nødkraftværk i hele landet snarest.

- Så snart tingene er faldet til ro omkring forsyningen igen, så vil jeg samle de involverede parter og tale om, hvad vi gør i fremtiden.Det handler ikke kun om Nuuk men om at nødforsyningen skal være i orden i hele landet, siger han.

Det er ikke længe siden, der var strømsvigt i Ilulissat og Sisimiut har også været ramt sidste år, påpeger naalakkersuisoq.

Han understreger at det var for længe borgerne var uden strøm, vand og varme.

- Jeg kan godt forstå, at folk har været mærket af situationen. Jeg synes beredskabets arbejde har givet befolkningen tryghed undervejs. Jeg kan godt se, at folk har efterlyst en reaktion fra naalakkersuisut, men jeg valgte ikke at udtale mig om situationen, før jeg vidste, hvad der foregik, og hvad der var årsag til problemerne.