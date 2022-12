Naalakkersuisoq: Frustration er forståelig - backup-helikopter på vej

Thomas Munk Veirum Onsdag, 21. december 2022 - 13:09

Der har været hård kritik fra flere sider af helikoptertrafikken i Nord- og Østgrønland den seneste tid.

Det er Air Greenland, der står for flyvningerne på en servicekontrakt, og naalakkersuisoq for infrastruktur, Erik Jensen (S), oplyser, at han har holdt møde med selskabet om sagen.

Naalakkersuisoq udtrykker stor forståelse for kritikken, og at han følger sagen tæt:

- Vi er heller ikke tilfreds med den store irregularitet vi har set i landet på helikopterområdet, udtaler Erik Jensen i en pressemeddelelse. Hen siger videre:

Flere reservedelslagre og backup-helikopter

- Vi kan ikke gøre noget ved vejret, men irregularitet grundet teknik skal minimeres mest muligt. Derfor er vi glade for, at Air Greenland også har dette som fokuspunkt. Tilsvarende er det vigtig, at Air Greenland prioriterer kommunikation og forklarer de rejsende, hvad der går galt, og hvilke løsningsmodeller der vælges og hvorfor.

Et konkret løsningsforslag er, at Air Greenland vil gå i gang med at opbygge flere reservedelslagre, da det har været en akilleshæl for selskabet at skaffe reservedele til de relativt nye helikoptere, hvilket har bidraget til aflysninger.

Naalakkersuisut oplyser desuden, at Mittarfeqarfiit vil lave flere forbedringer i Østgrønland. Det drejer sig om etablering af perimeterbelysning af Tasiilaq helikopterflyveplads samt nyt snerydningsudstyr og anskaffelse af en de-icer til Kulusuk Lufthavn.

Derudover oplyses det også, at der er indkøbt en backup-helikopter, som skal være i drift fra foråret 2023.

Direktør: Reservedele er den store udfordring

Direktør for Air Greenland, Jacob Nitter Sørensen, udtaler sig også i meddelelsen, hvor også han udtrykker forståelse for frustrationer hos passagerer:

- Jeg har stor forståelse for de frustrationer det giver for de rejsende, når der opleves aflysninger. Det er rigtig ærgerligt, og vores medarbejdere gør alt, hvad de kan for at løse problemerne. Vi har efterhånden lært de nye helikoptere godt at kende, og den helt store udfordring er at få reservedele frem til de respektive stationer fra Europa.



Jacob Nitter Sørensen siger videre, at det trods kritikken går bedre end for et år siden:

- Vi oplever, heldigvis markant færre antal tekniske hændelser end for et år siden, men det tager desværre fortsat for lang tid at få reservedelene frem. Det er derfor, vi har sat alle kræfter ind på at styrke den del af logistikken.