Helikopter i Nordgrønland får kritik igen

Thomas Munk Veirum Mandag, 19. december 2022 - 08:54

Håbet om bedre beflyvning i Nordgrønland med indsættelsen af en ny helikoptertype er vendt til skuffelse over aflysninger.

Det udtaler gruppeformanden for Siumut i Avannaata Kommunia, Sakio Fleischer, i en pressemeddelelse.

- Vi var meget forventningsfulde i sommer, da de nye helikoptere begyndte at beflyve Uummannaq-området, da det blev sagt, at disse havde bedre egenskaber, var hurtigere og forbrugte mindre brændstof og kunne have flere passagerer end Bell 212, havde vi troet, at forbedringerne ville blive store.

Skrappe krav til mørkeflyvning

- Men som tiden gik og indtil i dag, har vi desværre måtte sætte spørgsmålstegn ved om disse helikoptere er egnede, da vi har oplevet så mange aflysninger som aldrig før. Aflysningerne rammer de rejsende i alvorlig grad, tid koster jo penge for den rejsende, og vi kan regne med, at disse aflysninger har ramt borgerne hårdt, udtaler kommunalpolitikeren.

Hos Air Greenland anerkender man, at der er problemer. Selskabet oplyser til Sermitsiaq.AG, at problemerne skyldes dels, at der er tale om en relativt ny type helikopter, som stadig kræver tilvænning i organisationen, samt udfordringer med at få reservedele, men den helt store synder er skrappe krav til flyvning i mørketiden, som ikke har noget med helikoptertypen at gøre:

- Vi må kun flyve under forhold, hvor piloten visuelt kan se det område og terræn, hvor der flyves. Det er det, vi gør, når der for eksempel er fuldmåne uden skydække. Lyset fra månen er nok til, at piloten kan navigere visuelt – det kan vi også, når der er halvmåne og kvartmåne til en vis grad.

Instrumenter på landjorden mangler

- Men lige så snart, der er skydække indskrænkes lyset i sådan en grad, at vi må blive på landjorden i den korte tidsramme i tusmørket hvor månelyset er stærkest, skriver Air Greenland i en skriftlig kommentar til Sermitsiaq.AG. Dette var ifølge Air Greenland også en stor udfordring for B212, som fløj under samme krav til sigt og lysforhold.

Air Greenland oplyser også, at deres H155 helikoptere er godkendte til at kunne flyve ved hjælp af særligt navigationsudstyr i mørke - men udstyret mangler på landjorden, og så hjælper systemet ikke:

- Vores H155 helikoptere er godkendt til IFR-flyvning, instrumentflyvning, men manglende IFR-navigationsinstrumenter på jorden mindsker muligheden for flyvning med ringe sigtbarhedsforhold. Reglerne er fastsat af Trafikstyrelsen og kan ikke fraviges.

Der er pakker og post, der gerne skal nå frem før juleaften, og Air Greenland har en dialog med Tusass om at finde løsninger på at få fragten frem, lyder det videre fra selskabet.