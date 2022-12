Naalakkersuisoq om Sermersooq-kritik: Sagen har skabt meget frustration

Thomas Munk Veirum Onsdag, 07. december 2022 - 11:51

Kommuneqarfik Sermersooq har fået kritik af Departementet for Finanser for ikke at overholde loven i forbindelse med indgåelse af i alt 24 lejekontrakter.

Lejekontrakterne drejer sig om entreprenørmaskiner, printere og erhvervslokaler, og kommunen oplyser selv, at departementet har overgivet sagen til Tilsynsrådet.

Kommunaldirektør Ole Jakobsen udtaler, at han undrer sig over departementets reaktion i sagen og kalder den voldsom.

Den udlægning er naalakkersuisoq for finanser uenig i, og hun kalder det ærgerligt at reducere sagen til at handle om en gummiged - et konkret eksempel som kommunen selv har fremhævet:

- Må vente konsekvenser

- Afgørelsen der er sendt fra mit departement udspringer af en kompliceret og omfattende sag, der har optaget meget tid og skabt meget frustration i både kommunen og selvstyret. Det vil være ærgerligt at reducere den til et spørgsmål om leje af en gummiged.

- På den baggrund er jeg ikke enig med kommunaldirektøren i hans udlægning. Afgørelsen er korrekt og berettiget, og den bør tages til efterretning af de politisk valgte i Kommuneqarfik Sermersooq, udtaler Naaja H. Nathanielsen i et skriftligt svar til Sermitsiaq.AG.

Hun forklarer videre, om departementets rolle i sagen:

- Departementets opgave er alene at vurdere om love og regler er fulgt. Når vi har vedtaget regler, forventer vi, at de efterleves, og hvis man som myndighed bevidst tilsidesætter regler, må man forvente konsekvenser, skriver Naaja H. Nathanielsen.

Udspringer af boligsagen

Ifølge naalakkersuisoq udspringer sagen Tilsynsrådets anbefalinger i rådets afgørelse af 9. november 2021 om Kommuneqarfik Sermersooqs praksis på boligområdet - den såkaldte boligsag.

Det oplyser kommunen om sagen Mandag skrev kommunen på sin hjemmeside at den havde fået kritik, fordi en række lejekontrakter ikke var blevet godkendt af Naalakkersuisut. Det drejer sig om: Ti lejeaftaler på entreprenørmaskiner Ti lejeaftaler på printere Fire lejekontrakter på erhvervslokaler Baggrunden for kritikken er, at der i 2018 blev vedtaget en ny Budgetlov, som kræver, at kommunerne skal have godkendt alle lejeaftaler af Naalakkersuisut, før de indgås.

- Her blev det anbefalet at Departementet for Finanser og Ligestilling skulle indlede en tilsynssag i forhold til, om budget- og regnskabslovens bestemmelser i forbindelse med økonomistyringen, herunder gældsætning, er overholdt. Dette er nu sket i et udmærket samarbejde mellem kommunen og selvstyret, skriver Naaja H. Nathanielsen.

Nathanielsen oplyser, at hun vil komme med yderligere udtalelser, når hele afgørelsen bliver offentliggjort i næste uge. Sermitsiaq.AG har søgt aktindsigt hos både kommunen og Selvstyret for at få udleveret afgørelsen med kritik af kommunen men har ikke modtaget svar før deadline for denne artikel.