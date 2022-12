Professor: Gummiged-sag fremstår som en omgåelse af loven

Thomas Munk Veirum Tirsdag, 06. december 2022 - 12:03

Sermersooq er påny indblandet i en sag, hvor kommunen vurderes at have været på kant med reglerne i den offentlig forvaltning.

Denne gang spiller en gummiged en central rolle, og selvom sagen umiddelbart kan virke bagatelagtig, så er den principiel og vigtig for styring af kommuners økonomi, vurderer Per Nikolaj Bukh, der er professor i økonomistyring ved Aalborg Universitet.

Kommunen oplyser selv, at den har modtaget kritik af Departement for Finanser for blandt andet at have lejet ti entreprenørmaskiner - herunder en gummiged - uden at kontrakterne har været til godkendelse hos Naalakkersuisut.

Ud fra det kommunen oplyser, vurderer Per Nikolaj Bukh, at sagen om gummigeden fremstår som et forsøg på omgå budgetloven.

Derfor griber departement ind

I stedet for at købe maskinen til 1,2 mio. kr., har kommunen nemlig lejet den for 20.338 kroner om måneden.

- Danske kommuner får også nogle gange den idé, at hvis man lejer noget i stedet at købe, så kan man anskaffe mere, når man har en fast ramme at afholde udgifter for.

- Noget der i virkeligheden er en udgift på 1,2 millioner kroner, skal ikke komme til at se som om, at det kun belaster økonomien med 250.000 kr. det ene år. Det er naturligvis en omgåelse af loven, og det er derfor departementet griber ind overfor noget, der kan syne som en bagatel, vurderer Per Nikolaj Bukh.

Problemet med manøvren er ifølge professoren, at den strider mod budgetlovens hensigt om at begrænse det offentlige forbrug.

Skal også forvalt ansvarligt og sparsommeligt

Han bider mærke i, at der er tale om i alt ti entreprenørmaskiner, da det antyder en vis systematik i kommunens fremgangsmåde, samt at kommunen oplyser, at gummigeden er lejet for at rydde sne i Nuuk. Dermed er der ikke tale om en midlertidig anvendelse i en specifik periode, men en løbende anvendelse af maskinen, og derfor må kommunen anskaffe sig den inden for rammerne af budgetloven.

Per Nikolaj Bukh understreger, at kommunen udover budgetloven også er underlagt at skulle forvalte ansvarligt og sparsommeligt, og at det som hovedregel vil være dyrere for kommunen at leje sine aktiver frem for at eje dem:

- Man vil ikke forvalte sparsommeligt, hvis man køber dyrere ind via leasing.

- Generelt er det ikke billigere at lease, men det afhænger selvfølgelig af de enkelte kontrakter, siger Per Nikolaj Bukh.

Kommunaldirektør: Voldsom reaktion

Kommunaldirektør i Kommuneqarfik Sermersooq Ole Jakobsen undrer sig over departements reaktion i sagen og kalder den voldsom. Han opfordrer desuden til, at der fastsættes en bagatelgrænse i loven.

Men gummigeden bør ikke være en bagatel, siger Per Nikolaj Bukh, der påpeger, at hvis det var så nemt at omgå principperne i loven, så ville den ikke fungere efter hensigten - nemlig at holde det offentlige forbrug under kontrol.

- Loven fungerer bedst, hvis der ikke er undtagelser. Det er essensen af den her slags love. Hvis man først begynder at snakke om, at særligt vigtige maskiner er undtaget eller kan komme uden for, så bryder systemet sammen.

- Loven fungerer bedst hvis man agerer relativt pedantisk. Det er i alles interesse, siger Per Nikolaj Bukh.