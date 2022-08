Naalakkersuisoq ønsker redegørelse efter stop for salg af flybilletter

Thomas Munk Veirum Onsdag, 03. august 2022 - 17:54

Dårligt vejr på vestkysten gav store problemer for Air Greenland tidligere på sommeren, og 11. juli meldte selskabet ud, at det midlertidigt stoppede for salg af billetter, fordi omkring 1.000 passagerer var strandede.

Fremgangsmåden med at lukke for billetsalget er faldet Naleraq-politikeren Jens Napaattooq for brystet, og han har stillet en byge af spørgsmål til Naalakkersuisut i sagen.

- Fra Naleraq mener vi, at det er at tage borgerne som gidsler, da man ikke har lavet alternativ mulighed for borgerne i at kunne rejse med passagerskib fra flere steder, skriver politikeren i begrundelsen for sine spørgsmål.

Air Greenland oplyste ikke om beslutning på forhånd

Naalakkersuisoq Erik Jensen afviser i sit svar, at Naalakkersuisut har været inde over beslutningen.

- Nej, Naalakkersuisut har ikke været involveret i Air Greenlands beslutning om midlertidig suspendering af billetsalg, skriver Erik Jensen.

Sagen stopper ikke med det, da Erik Jensen skriver videre, at Air Greenland ikke har oplyst Naalakkersuisut om situationen på forhånd, hvilket ellers er aftalt i Air Greenlands servicekontrakt.

Air Greenland inviterede i stedet til en mundtlig orientering, men orienteringen har dog ikke stillet Naalakkersuisut helt tilfreds:

Skal redegøre for tiltag

- På trods af denne mundtlige orientering, har mit departement nu vurderet sagsforløbet, og har konkluderet, at Air Greenland, på trods af den mundtlige orientering, ikke har underrettet mit departement i henhold til aftalt fremgangsmåde forud for stop af salg af billetter.

- Derfor har jeg bedt min administration om at skrive til Air Greenland og bede dem skriftligt at redegøre for, hvilke tiltag de vil gøre for at sikre bedre kommunikation fremad rettet, skriver Erik Jensen.

Ifølge naalakkersuisoq har Air Greenland tidligere oplyst, at selskabet har oplevet sygdom, og derfor har været forsinkede i forhold til fremsendelsen af early warnings til Naalakkersuisut.

Har tiltro til selskabet

Erik Jensen siger, at han generelt har tiltro til selskabet, som ejes 100 procent af Selvstyret, men altså fungerer som et selvstændigt aktieselskab:

- Naalakkersuisut har generelt tiltro til, at Air Greenland træffer de nødvendige beslutninger for at sikre beflyvningen i og af Grønland - også i ekstraordinære situationer, skriver Erik Jensen.