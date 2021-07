Myndigheder gør klar til massetest

Thomas Munk Veirum Søndag, 11. juli 2021 - 16:41

Lørdag oplyste Landslægeembeddet, at der var konstateret fire nye smittede - to i Qaqortoq, en i Nuuk og en i Ilulissat. Tre af dem var indrejst med samme fly til Grønland den 6. juli.

Hundredevis af passagerer er blevet opfordret til at lade sig teste, da de har rejst sammen med en eller flere af de smittede.

I en pressemeddelelse oplyser myndighederne, hvordan testningen skal foregå mandag og tirsdag i den kommende uge:

Nuuk:

Testning af personer, som kan have været udsat for smitte på fly mv. kl. 10:30 til 12:00.

Almindelig 5. dags testning foregår som sædvanlig fra kl. 08:15 til 10:00.

Testning finder sted i Testcentret i det tidligere Kalaaliaraq ved siden af Brugseni i centrum af Nuuk.

Qaqortoq:

Åbning for testning fra kl. 09:00

Testning finder sted på regionssygehuset.

Ilulissat:

Testning af personer, som kan have været udsat for smitte på fly mv. kan ske fra kl. 13:00.

Almindelig 5. dags testning foregår som sædvanlig fra kl. 09:00.

Testning finder sted på regionssygehuset.

De øvrige steder kan oplysning om åbningstid og testning fås ved henvendelse til det lokale sundhedscenter, skriver Selvstyret i pressemeddelelsen.

Delta-variant kan være på spil

Selvstyret understreger, at der kan være tale om den mere smitsomme delta-variant af coronavirus:

- Den nu dominerende Delta-variant af Covid-19 giver stor risiko for smittespredning på fly, skriver Selvstyret i pressemeddelelsen.

Selvstyret skriver videre, at der kan være smitte blandt rejsende, der endnu ikke er fundet.

Det er derfor afgørende, at alle bidrager til at undgå smittespredning ved at overholde coronarådene: Hold afstand og undgå fysisk kontakt, hold god håndhygiejne og bliv hjemme, hvis du har symptomer.

Over 10.000 over 18 år er ikke vaccineret

Myndighederne vurderer, at coronavirus udgør en alvorlig trussel mod samfundet, da mange ikke har taget imod tilbud om vaccination.

I Nuuk, hvor smitterisikoen vurderes at være størst, drejer det sig om over 3.500 personer, der ikke har taget imod tilbuddet om vaccine. På landsplan er det over 10.000.