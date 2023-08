Múte: Et skridt i den ønskede retning - men lang vej til lokal forankring

Jensine Berthelsen Onsdag, 23. august 2023 - 17:45

Naalakkersuisut, der har lanceret en ny ejerskabspolitik overfor de selvstyrejede selskaber i marts, har store forventninger om at selskabernes forankring i landet skal være langt større end tilfældet er i dag.

LÆS OGSÅ: Krav til Royal Greenland: Skal fremlægge plan i år for en herboende direktion

Det er da også en afmålt formand for Naalakkersuisut, der tager imod Royal Greenlands nyhed om at øge koncernledelsen her i landet.

- Vi anser det som det første skridt til at få realiseret vores krav om at ledelsen af selskabet skal bo i landet. Vi regner med at selskabet vil sørge for at leve op til vores forventninger, når selskabets nye hovedkvarter er blevet bygget.

Formanden for Naalakkersuisut har den 10. maj i år krævet at Royal Greenland kommer med en plan for, at selskabets direktion skal være bosat i Grønland og at planen skal ligge klar ultimo september.

Det er især de selskaber, der i stor stil opererer udenfor landets grænser, som Naalakkersuisut kræver mere lokal forankring af. Det gælder især Royal Greenland, der er en international fiskerikoncern med milliardomsætninger.

Naalakkersuisut fastholder krav

Reaktionen fra formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA), er ikke til at tage fejl af. Han ønsker meget mere for at Naalakkersuisuts krav om lokal forankring er tilfredsstillende:

LÆS OGSÅ: Efter ultimatum: Royal Greenland varsler ændring i ledelsen

- Jeg skal understrege, at Naalakkersuisut selvfølgelig fastholder de krav, vi har stillet overfor selskabet, og vi forventer endnu større imødekommelse fra selskabet, end hvad der nu er meldt ud, siger Múte Bourup Egede til Sermitsiaq.AG og fortsætter:

- Jeg forstår selvfølgelig godt, at selskabet har behov for at løse logistiske problemer, blandt andet med at hovedkvarteret er blevet alt for lille til koncernens ledelse, som blev meddelt under generalforsamlingen. Men igen, Naalakkersuisut forventer at kravene bliver indfriet, og vi ser frem til yderligere tiltag fra selskabets side, siger formanden for Naalakkersuisut, Múte Bourup Egede (IA).