Múte: Siumut-magtkamp skader landet

Jørgen Schultz-Nielsen Mandag, 24. februar 2020 - 16:00

- Magtkampen i Siumut er nu så åbenlys, at det går ud over det politiske arbejde, hvilket i sidste ende er skadeligt for landet, fastslår IA’s formand Múte B. Egede.

- Den ene dag kan man sidde og forhandle om politiske løsninger, og næste dag kommer der pludselig andre og nye udmeldinger fra koalitionens største parti. Det er uholdbart, vurderer IA-formanden.

Landets største oppositionsparti, Inuit Ataqatigiit, burde sidde og hygge sig, mens magtkampen i Siumut er blevet åbenlys for alle.

Kim undermineres

Senest med fritagelsen af partisekretær Mikael Petersen, hvilket af flere vurderes at være et udtryk for, at nogle i partiet ønsker at underminere Kim Kielsens magtposition forud for partiets landsmøde.

LÆS OGSÅ: Partisekretær: Siumut har korsfæstet mig

Mikael Petersen vurderes af flere politikere rundt om på partigangene som en dygtig partisekretær, der har forstået at holde sammen og have kontakten til de mange Siumut-medlemmer på kysten, hvilket har været en styrke for Kim Kielsen, som partisekretæren har arbejdet loyalt for siden 2014.

- Men med usikkerheden om, hvem der egentlig tegner Siumut, er vi endt i et politisk dødvande, som er uholdbart, mener IA-formanden.

- Så godt som alle er mere eller mindre trætte af Siumuts interne uro. Vort land fortjener en troværdig, stabil og kompromissøgende ledelse, mener Mute B. Egede.

Spekulationerne svirrer på gangene i Inatsisartut, og det er tydeligt, at spørgsmålet om en valg-udskrivelse optager sindene på de forskellige partikontorer.

Valg eller ikke-valg

Nogle mener, at Kim Kielsen ikke tør udskrive valg, fordi kræfter i partiet har formået at få fjernet Mikael Petersen, hvilket øger risikoen for, at Kim Kielsen ikke har grebet om sine vigtige støtter på kysten.

Andre mener derimod, at det ikke ville overraske dem, hvis Kim Kielsen alligevel har modet til at trykke på valgknappen, så han én gang for alle kan få ryddet op.

Genvinder han magten efter et valg, vil han stå stærkt på partiets kommende landsmøde, hvor Erik Jensen og Vivian Motzfeldt vil udfordre ham.

Taber han derimod magten og må overgive formandssædet i Naalakkersuisut til en anden, så kan han skyde skylden på dem, der har udfordret ham. Desuden vil et Inatsisartut-valg som formand give Kim Kielsen megen airtime i medierne og være det oplagte afsæt til, at han med stor sandsynlighed igen bliver partiets største stemmesluger.

Ingen ønsker at lægge navn til spekulationerne, men man taler gerne om emnet uden for citat.

Det er således ikke lykkedes Sermitsiaq.AG at få kontakt til Kim Kielsen selv.

HB-møde

Siumuts hovedbestyrelse holder mandag møde. Om partiledelsen har til sinds at informere den undrende befolkning om, hvad der sker med partiet i disse dage, står hen i det uvisse.

Indtil videre er pressen i hvert fald ikke blevet indkaldt til pressemøde.