Partisekretær: Siumut har korsfæstet mig

Jørgen Schultz-Nielsen Fredag, 21. februar 2020 - 12:47

Mikael Petersen, der siden 2014 har indtaget den magtfulde, men også besværlige post som partisekretær for Siumut, er chokeret over indholdet i det telefonopkald han modtog i tirsdags.

- Kim ringede og fortalte mig, at hovedbestyrelsen havde besluttet at fritage mig midlertidigt fra tjeneste på grund af en række klager, fortæller Mikael Petersen over en kop kaffe ved køkkenbordet i hans hjem.

Ingen anelse

- Jeg har ingen anelse om, hvad klagerne består af. Er jeg blevet ofret i et politisk magtspil, spørger Mikael Petersen og tilføjer:

- Jeg ved det ikke.

Han formoder, at partiet vil sætte en advokat på at undersøge klagerne.

Sermitsiaq.AG forholder ham rygterne om, at han skulle have optrådt beruset under møder og udøvet sexchikane.

- Jeg står fuldstændig uforstående over for disse anklager. Det er helt hen i vejret at påstå, at jeg har udøvet sexchikane. Det nærmeste må være, at jeg ofte giver en venskabelig omfavnelse, når jeg møder en person, jeg kender. Og jeg er i en alder, hvor jeg ikke drikker mig beruset, fortæller den 63-årige Mikael Petersen, der har været medlem af Siumut siden 1982/83.

Mangfoldig partikarriere

Den partipolitiske karriere har været mangfoldig. Medlem af kommunalbestyrelsen i Uummannaq, Inatsisartut-medlem, medlem af Naalakkersuisut, næstformand i partiets hovedbestyrelse og partisekretær ad to omgange – først fra 2006 til 2010 og senest fra 2014, da der skulle ryddes op efter Aleqa Hammond-skandalen.

- Mit opdrag har været at se på helheden og forsøge at samle tropperne i partiet, så vi følger de politiske målsætninger. Der er mange fløje i partiet med hver deres dagsorden, men jeg synes, at det er lykkedes at holde sammen på partiet, fortæller Mikael Petersen.

Han indrømmer gerne, at det gør ondt at sidde og vente på, hvilke klager der ligger til grund for fritagelsen.

Tænker som en gal

- Uvisheden er svær. Jeg tænker som en gal over, hvad der kan ligge til grund. Har imidlertid ikke noget klart svar, siger Mikael Petersen med en antydning af bitterhed.

- Det opleves, som om partiet har korsfæstet mig, hvilket gør ondt i mit partihjerte, men som sandelig også påvirker min familie, fastslår Mikael Petersen.

- Under alle omstændigheder vil jeg på grund af den behandling efter så mange års ihærdig indsats for partiet opsige min stilling en af de kommende dage, understreger Mikael Petersen og markerer dermed, at der er en grænse for, hvad han fremadrettet vil finde sig i, når det gælder politisk arbejde.