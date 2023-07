Múte tror fortsat på samarbejde og stabilitet i koalitionen

Merete Lindstrøm Mandag, 31. juli 2023 - 11:46

Múte B. Egede vil ikke kommentere hvorvidt, det er hans favorit, der har vundet formandsvalget hos Siumut.

- Jeg vil ikke udtale mig om, hvem der var den bedste kandidat. Jeg vil kun tage udgangspunkt i den aftale der ligger mellem vores to partier, og glæder mig over at det samarbejde nu kan fortsætte.

LÆS OGSÅ: Erik Jensen fortsætter ved roret

Erik Jensen kunne søndag aften trække sig tilbage efter en sejr med 39 stemmer på ham og henholdsvis 16 på Aki-Matilda Høegh-Dam og 13 til Kim Kielsen ved partiets formandsvalg.

Samarbejdet er funderet i ønsket om stabilitet

Eftersom Erik Jensen er den af de tre kandidater, der under hele forløbet op til valget har fastholdt at koalitionssamarbejdet er for landets bedste og, at han vil fortsætte det, hvis han blev genvalgt, må det formodes, at formanden for Naalakkersuisut bestående af IA og Siumut, Múte B. Egede er ganske godt tilfreds.

- Jeg glæder mig til at fortsætte samarbejdet og styrke samfundet for landets bedste. Vores samarbejde er funderet i et ønske om at skabe stabilitet og løse strukturelle udfordringer for landets fremtidssikring. Vi skal fortsat arbejde med at indgå brede forlig om reformer der skal forbedre samfundet, og vi skal skabe politisk tryghed og stabilitet for landets udvikling.

Under landsmødet kom der flere forslag fra Siumut Nuuk, som fik resten af de delegerede op af stolen.

LÆS OGSÅ: Landsmøde: Siumut Nuuk vil trække Danmark for international domstol

Blandt andet at Grønland skal trække Danmark for en international domstol, at det kun er grønlandsktalende personer, der kan blive statsborgere i en kommende stat og at Danske medarbejdere i de offentlige instututioner kun kan ansættes på åremål og skal rejse så snart deres ansættelse ophører.

Vil ikke kommentere forslag

Disse forslag var der dog ikke bred opbakning til på landsmødet, og Múte B. Egede ønsker ikke at kommenterer på dem.

- Hvad de diskuterer på landsmødet, er deres anliggende. Jeg blander mig ikke i andre partiers landsmøde. Vi er et demokrati, hvor folk har forskellige holdninger, og der skal være plads til at drøfte tingene, under det ansvar man har som politiker.

Et af forslagene blev dog vedtaget. Det er at der skal arbejdes for at få indsat en naalakkersuisoq for statsdannelse i Naalakkersuiut, og så blev der ændret i partiets holdning til Uran-spørgsmålet. Men de ting skal koalitionsparterne have en snak om, siger Múte B. Egede.

- Jeg forhandler ikke via pressen. Jeg regner med at samarbejdet fortsætter. De justeringer som vi på den ene eller den anden måde skal lave dem tager vi internt, som vi plejer at gøre og så vi finder en løsning, der er god for begge parter og ikke mindst for landet.