Múte om Ruslands angreb: Grønland er klar til at sanktionere

Torsdag, 24. februar 2022

Natten til torsdag den 24. februar 2022 gik Rusland til angreb på Ukraine fra flere fronter. Ligesom mange andre lande følger Naalakkersuisut situationen nøje som den udvilkler sig time for time.

- Situationen har været kritisk længe, og har nu udviklet sig mere kritisk. Men jeg vil sige, at det ikke kan accepteres, at et land angriber et andet land på baggrund af konflikter, siger formanden for Naalakkersuisut Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Flere lande er netop nu i gang med at forhandle sig frem til, hvilke sanktioner der skal indføres mod Rusland.

Formanden for Naalakkersuisut fortæller, at Grønland er klar til at sanktionere sammen med EU og NATO.

- Når et land bryder de internationale aftaler ved at angribe et land, så er der ingen tvivl om at der skal være konsekvenser. Og Grønland, som indgår i internationale samarbejder, er klar til at sanktionere sammen med andre lande. Jeg vil ikke uddybe, hvilke sanktioner eller hvilke skridt, der er tale om, siger Múte B. Egede.

Høringer i erhvervslivet igangsat

Grønlands Erhverv oplyser, at Grønland har haft en indtægt på omkring 580 millioner kroner i 2021 på eksport til Rusland.

Folketingsmedlemmet Aaja Chemnitz Larsen har overfor Sermitsiaq.AG nævnt eksemplet på sanktioner som stop af salg af fisk til Rusland, men at det ikke vil ramme Rusland så hårdt.

Formandens departement har igangsat en høring blandt virksomhed, der handler med Rusland.

- Vi skal selvfølgelig være opmærksomme på, hvilke økonomiske konsekvenser, der kan være. Derfor har vi igangsat en høring i erhvervslivet, især for de virksomheder der har en større handel med Rusland, for at høre, hvilke konsekvenser der kan være, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

Fortsat lavspændt Arktis vigtig

Samtlige partiformænd og udenrigs- og sikkerhedspolitisk udvalg i Inatsisartut skal holdes orienteret omkring de skridt, Grønland kan tage i forhold til konflikten mellem Rusland og Ukraine, derfor holder Múte B. Egede møde med parterne i dag for at orientere om den nuværende situation.

Han understreger, at det er vigtigt for Grønland, at Arktis forbliver et lavspændt område.

- Det er Naalakkersuisuts absolut højeste ønske, at Arktis ikke skal tages ind i denne højspændte konflikt, og at Arktis forbliver et lavspændt område, som internationale aftaler foreskriver, siger han til Sermitsiaq.AG.

Han udtrykker håb om, at konflikten til Rusland nedtrappes, og at landene kan nå frem til en diplomatisk enighed.