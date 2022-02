Grønlandske folketingsmedlemmer om Ukraine: Uacceptabelt og virkelig skidt

Thomas Munk Veirum Torsdag, 24. februar 2022 - 07:01

Natten til torsdag har Rusland angrebet Ukraine efter længere tids konflikt.

Meldingerne er endnu usikre, men Rusland har tilsyneladende angrebet landet fra flere sider.

Udviklingen gør dybt indtryk på de to grønlandske medlemmer af Folketinget:

- Jeg føler med det ukrainske folk og har med stor bevågenhed fulgt udviklingen, som nu har ført til en russisk invasion af Ukraine. Det tager jeg dyb afstand fra. Det er uacceptabelt, og jeg finder det dybt bekymrende, skriver Aaja Chemnitz Larsen (IA) i skriftlig kommentar til Sermitsiaq.AG.

Siumuts medlem af tinget Aki-Matilda Høegh-Dam (S) fortæller, at selvom hun har fulgt udviklingen i krisen nøje, så er hun overrasket over Ruslands angreb. Hun opfordrer samtidig til, at folk ikke går i panik:

- Virkelig skidt at grænser ikke respekteres

- Jeg har set flere skrive på Facebook, at det kan være starten på tredje verdenskrig. Vi må holde os til realiteterne, og det er, at Rusland har angrebet Ukraine.

- Det er i sig selv virkelig skidt, at man ikke respektere andre landes suverænitet og grænser. Det skal der være respekt om, uanset hvor man er i verden, siger Aki-Matilda Høegh-Dam til Sermitsiaq.AG.

IA-politiker Aaja Chemnitz Larsen siger videre, at det vigtigste for hende er at sikre, at konflikten ikke spreder sig til Arktis:

- Rusland er en del af Arktis, og det vigtigste for mig bliver, at sikre at der fortsat vil være fred i Arktis og sikre, at krig andre steder i verden ikke vil påvirke os i Arktis, udtaler hun.

Larsen: Gå forsigtigt frem

I forhold til hvorvidt hun mener, at Grønland ikke skal gå med i sanktioner mod Rusland, siger Aaja Chemnitz Larsen:

- Det er helt op til Naalakkersuisut, men det er vigtigt at gå forsigtigt frem. Det man ser ske i Ukraine, tror jeg ikke kommer til at påvirke samarbejdet i Arktis.

- Sanktioner kan være stop for salg af fisk, men det vil ikke ramme Rusland særlig hårdt. Jeg synes man skal tænke sig rigtig godt om og koordinere med Danmark.

Med hensyn til hvordan Grønland skal navigere i situationen, siger Aki-Matilda Høegh-Dam, at det nu er vigtigt, at både Naalakkersuisut og den danske regering følger situationen tæt og inddrager parlamenterne.