Mùte påtaler utilfredshed overfor danske ministre

Torsdag, 10. marts 2022

Statsminister Mette Frederiksen har ikke overholdt aftalen om at inddrage Grønland i vigtige sikkerheds- og udenrigspolitiske forhold, mener formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede.

Han er oprørt over, at statsministeren søndag præsenterede et historisk løft af dansk forsvar, uden at Grønland har været inddraget.

- Arktis blev nævnt flere gange på pressemødet søndag, og det er imod vores princip om "intet om os uden os", uddyber Múte B. Egede overfor Sermitsiaq.AG og siger videre:

- Det er den aftale, der er lavet og hele ideen bag kontaktudvalget. Der har man en fælles platform, hvor man fra hver sit udgangspunkt inddrager hinanden og giver hinanden indsigt. Det er ikke sket her.

I disse dage er Múte B. Egede i Danmark, hvor han tirsdag har holdt møde med den danske forsvarsminister og udenrigsminister, og her er sagen om manglende inddragelse blevet vendt:

- Vi vil ikke bare have høringer, men at vi kommer med i maskinrummet, som er planen med kontaktudvalget. Det er blevet italesat på de møder, jeg har haft med forsvarsministeren og udenrigsministeren, siger Múte B. Egede til Sermitsiaq.AG.

- Ikke en enkeltstående sag

Ifølge formanden er det ikke kun i sagen om et stort løft af forsvaret, at Grønland ikke er blevet inddraget:

- Det er ikke en enkeltstående sag. Der er flere sager, hvor vi i Naalakkersuisut vurderer, at Danmark strammer elastikken lovligt meget i forhold til de aftaler, man har lavet.

Spørgsmål: Kan du fortælle hvilke sager, det drejer sig om?

- Jeg vil kalde det flere almindelige sager, der spredt ud på flere områder, hvor man taler om Arktis fra Kongeriget. Arktisk er Grønland, og man behandlet sagerne i flere omgange uden om os. Det er i hovedtræk nogen ting, som ligner det med udmeldingen om forsvaret, siger Múte B. Egede og fortsætter:

- Vi har ikke været inddraget, og det kan ingen være glade for. Som jeg sagde til et af møderne i tirsdag: Vi snakker jo ikke om EU-politik uden om Danmark. Hvis man skal snakke om Arktis, så er det Grønland, man har med.

Ministerie: Grønland vil blive inddraget

Ifølge aftalen, som Mette Frederiksen præsenterede søndag, får forsvaret tilført i alt syv milliarder kroner i løbet af 2022 og 2023. Fra 2024 skal forsvarsbudgettet løbende sættes op, så Danmark i 2033 bruge to procent af BNP på forsvaret.

Forelagt kritikken fra Múte B. Egede oplyser Forsvarsministeriet til Sermitsiaq.AG:

- Regeringen, Venstre, SF, Radikale Venstre og Det Konservative Folkeparti har indgået et nationalt kompromis, der sætter de helt overordnede økonomiske rammer for Forsvaret.

- Grønland og Færøerne vil naturligvis blive inddraget i drøftelserne om det kommende forsvarsforlig, lyder det fra Forsvarsministeriet i en kort skriftlig kommentar.

Sermitsiaq.AG spurgte Múte B. Egede onsdag, om han under møderne i Danmark er blevet klogere på, om nogle af de mange penge skal bruges i Grønland og Arktis:

- Jeg vil sige det på den måde, at forøgelse af forsvarsbudgetterne på den måde og afstemning om forsvarsforbehold vil selvfølgelig have en indvirkning. Vi kommer til, at være med i forhandlingerne, og få vores indflydelse, siger han.