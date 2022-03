Politikere om Nato-milliarder: Grønland må blive klar til forhandling

Thomas Munk Veirum Mandag, 07. marts 2022 - 14:14

Søndag meddelte statsminister Mette Frederiksen, at Danmark vil øge forsvarsbudgettet betragteligt frem mod 2033, hvor man vil leve op til Natos målsætning om at bruge to procent af BNP på forsvaret.

Folketingsmedlem Aaja Chemnitz Larsen (IA) forudser, at nogle af pengene skal bruges i Arktis og dermed Grønland og har et konkret ønske - nemlig luftradarer, så luftrummet over Grønland kan overvåges.

LÆS OGSÅ: Danmark vil bruge milliarder på at nå Nato-målsætning

- Når der skal fordeles syv milliarder i år og næste år og senere op mod 18 milliarder årligt efter 2033, så vil en del af penge gå til Arktis, siger Aaja Chemnitz Larsen og fortsætter:

- Noget af det centrale er et bedre overblik over vores luftrum, og derfor vil jeg arbejde for opstilling af luftrumsradarer i vores land. Vi ved ikke, hvilke fly der bevæger sig over Grønland. Vi ved, at russiske militærfly kan nå Grønland, og vi skal have et bedre overblik til vands, til lands og i luften. Det er vi nødt til at prioritere.

Aki-Matilda: Det kan lige pludseligt gå stærkt

Det andet grønlandske medlem af Folketinget, Aki-Matilda Høegh-Dam (S) ønsker endnu ikke at sige, hvad hun mener, pengene konkret kan bruges til, men hun opfordrer både Naalakkersuisut og Inatsisartut til at lave et bredt forlig om forsvars- og sikkerhedspolitik, så man er klar til eventuelle forhandlinger med Danmark.

- Min klare opfordring til Naalakkersuisut og Inatsisartut er, at man begynder at tænke på, om ikke man skal lave nogle forlig på tværs af partierne. Vi har ikke nogle forlig som sådan, men jeg tror ikke regeringspartierne kan komme uden om oppositionspartierne i så store nogle spørgsmål som forsvars- og sikkerhedspolitik.

LÆS OGSÅ: Kommentator: Oprustning i Grønland kan være på vej

- Når sådan noget her sker, går det nogle gange rigtig stærkt, og vi kan ikke bare stå uden kort på hånden i en sådan situation. Naalakkersuisut kan ikke bare sidde og vente men bør proaktivt finde ud af, hvad er stemningen i partierne og i Grønland og derudfra lave et forlig.

Grønland må beslutte sig

Samme toner lyder fra Aaja Chemnitz Larsen, der også taler om vigtigheden af, at politikerne i Grønland finder et fælles fodslag i sagen

- Jeg kommer til at lægge pres på, for at Grønland får egen strategi. Det er meget presserende, at vi får en strategi på plads, så vi kan få en fælles strategi for Rigsfællesskabet. Vi er nødt til at have en en intern drøftelse i Grønland om, hvad vi vil med hensyn til forsvaret. Vi skal have fastlagt en kurs, der ikke ændrer sig i morgen, så den skal være bredt politisk funderet, siger hun og fortsætter:

- Der er også et udestående med bevarelse af Kangerlussuaq, som jeg tror bliver vigtig i forhold til forsvarets opgaver. Vil vi gerne ha en beredskabsuddannelse i Kangerlussuaq? Det må Naalakkersuisut få besluttet.

For Aki-Matilda Høegh-Dam er det vigtig, at den danske regering inddrager Grønland:

- Min opfordring til den danske regering er, at hvis der er den mindste samtale om oprustning i Arktis - må man ikke begå fortidens fejltagelser. Her skal den danske regering sørge for ikke at arbejde for hurtigt og sørge for at lave en aftale med Grønland, siger hun.

Hvad vil et EU-militær betyde?

Derudover peger begge politikere på, at det er usikkert, hvad det kommer til at betyde, hvis danskerne stemmer for at droppe EU-forbeholdet overfor et fælles europæisk forsvar.

Det skal danskerne nemlig stemme om 1. juni, fortalte Mette Frederiksen søndag.

- Hvor står vi for eksempel, hvis Danmark skal være med i et europæisk militær? Skal det have lov til at operere i Grønland, selvom Grønland ikke er medlem af EU men Danmark er det, spørger Aki-Matilda Høegh-Dam.

Aaja Chemnitz Larsen fortæller, at hun har stillet spørgsmål om netop det til regeringen:

- Afstemning om EU-forsvarsforbeholdet er selvfølgelig noget, som danskerne selv skal afgøre. Men såfremt at det bliver et ja ved folkeafstemningen, så har jeg spurgt regeringen om, hvad det kan få af indflydelse på Grønland, siger hun.