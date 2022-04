Múte mødes med udvalg efter kommissions-rod

Thomas Munk Veirum Fredag, 29. april 2022 - 08:48

Tidligere i denne uge kom det frem, at der har været problemer med samarbejdet i Forfatningskommissionen, og problemerne har betydet, at Kuupik V. Kleist har trukket sig som formand efter lidt over tre måneder på posten.

Formanden for Naalakkersuisut, Múte B. Egede (IA), har desuden meldt ud, at "det ikke går helt efter planen med kommissionens arbejde."

LÆS OGSÅ: Samarbejdsproblemer er skyld i at Kuupik trækker sig

Sermitsiaq.AG har i den forbindelse forsøgt at få et interview med formanden for Naalakkersuisut, for at få uddybet hvad de konkrete problemer i kommissionen består i, men det vil formanden endnu ikke indvie offentligheden i, oplyser han i et skriftligt svar:

- Jeg kan på nuværende tidspunkt ikke uddybe de udfordringer, der er og har været i Forfatningskommissionen. Jeg har indkaldt Udvalget vedrørende Forfatningskommissionen til et møde fredag og skal igen samle partiformændene, inden jeg yderligere kan udtale mig til pressen, lyder svaret fra Múte B. Egede.

LÆS OGSÅ: Parti skifter position: Stemmer for nedlæggelse af Forfatnings-kommissionen

Udover samarbejdsproblemer peger den nu tidligere formand Kuupik V. Kleist også på, at kommissionens sekretariat har haft stor personaleomsætning, og den længst ansatte embedsmand i øjeblikket har været i sekretariatet i et år, samt at der også har været stor udskiftning på de politiske poster i kommissionen.

Der er afsat over fem millioner kroner til Forfatningskommissionen i år, og det er planen, at kommissionen i år skulle aflevere et udkast til en forfatning til et selvstændigt Grønland.

Under en debat i Inatsisartut tirsdag kom det frem, at kommissionen har bedt om yderligere et halvt år til at færdiggøre sit arbejde.