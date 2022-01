Museum i Tasiilaq genåbnet

Nina-Vivi Møller Andersen Onsdag, 19. januar 2022 - 17:52

Turister og de lokale kan nu få glæde af museet i Tasiilaq igen. Museet blev lukket på grund af omfattende hærværk den 1. oktober i 2019, hvor Glasmontrer, stole, reoler, elektronisk udstyr og kunstgenstande for mange hundredetusinde kroner blev ødelagt.

Det er den nye museumsleder Jonna Jensen Klemensen med hjælp fra en frivillig, Anna Burdenske, der har sikret genåbning af museet.

- Vi har siden midten af november igangsat arbejdet for at genåbne museet. Vi har haft travlt. Vi har rengjort alt og flyttet nogle møbler i flere omgange. Nogle af tingene som er gået i stykker er pakket ind, så der har været en del arbejde.

- Jeg er meget lettet og glad for at kunne genåbne museet. Nu kan vi få gæster fra de lokale og fra turister. Det er vi meget glade for, forklarer Jonna Jensen Klemensen overfor Sermitsiaq.AG, som trådte som museumsleder tilbage i december 2020.

Museet vil være åben tre gange om ugen.

Trist historie

Der ligger en trist historie bag det omfattende hærværk i Tasiilaq. To blev tiltalt for at have udøvet omfattende hærværk mod museet mens den ene af de to tiltalte også blev tiltatlt for at havde mishandlet en mand, som efterfølgende døde af sine kvæstelser.

Hærværket mod museet havde en værdi på 736.647, 86 kroner.