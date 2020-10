Mor til dræbt soldat: Straffen for min søns død er for mild

Kassaaluk Kristiansen, Jesper Hansen Lørdag, 10. oktober 2020 - 15:54

Den 7. oktober sidste år er det et år siden, at den 22-årige grønlandske værnepligtige Inuk Larsen blev dræbt af en flugtbilist i et fodgængerfelt ved Flyvestation Karup i Midtjylland.

Efter en uges intens efterforskning lykkedes det Midt- og Vestjyllands Politi at pågribe flugtbilisten – en dengang 71-årig mand.

LÆS OGSÅ: Mor til værnepligtig: Begravelsen var en lettelse

Det skete, mens Inuk Larsens nære pårørende, blandt andet moderen Mina Larsen endnu var i Danmark for at klare alt det praktiske. Mina Larsen fortæller, at de dagen før de skulle tilbage til Grønland fik at vide, at flugtbilisten var pågrebet:

- Det var lidt chokerende at høre, at han var lige så gammel som Aataa, siger Mina Larsen, der var lettet over pågribelsen.

Bilistens forklaring

Den 71-årige forklarede til politiet, at han troede, at han havde påkørt et rådyr og var kørt videre, fordi han ikke havde værktøj i bilen til at aflive dyret med. Den forklaring giver Mina Larsen ikke meget for:

- Jeg fik simpelthen så meget lyst til at råbe og skrige, da jeg hørte forklaringen. Min moster måtte gå ud med mig, så jeg lige kunne trække noget luft. Min verden ramlede igen sammen. Han var uærlig omkring sine gerninger. Han pådrog os sår, og ville ikke indrømme noget.

LÆS OGSÅ: Kommunefogeden bankede på

- Jeg fik en følelse af, at gerningsmanden må da have gjort lignende før. Bare at køre videre, og lade som om, intet er sket. Gemme bilen, og lade være med at melde påkørsel og skader på bilen. Hvorfor var han ikke ærlig og melde det? Sagen kørte på medierne, på tv, alle de dage vi var i Danmark. Ingen kan undgå at vide, hvad der er sket, hvilken bil det drejer sig om. Hvorfor var han uærlig? Han gav os et kæmpe sår. Jeg tænkte, at han måske tidligere er sluppet godt fra lignende episode, og derfor tænkte, han ville slippe let igen.

- Jeg vil aldrig acceptere sådan en opførsel. Han kørte væk fra en god dreng. Han påtog sig på ingen måde ansvaret, på noget tidspunkt. Da han blev konfronteret af politiet, påstod han, at han mente, han havde kørt et rådyr ned. Det er uacceptabelt.

Dommen for mild

Den 2. september blev den u 72-årige flugtbilist idømt tre måneders ubetinget fængsel, en bøde på 3.000 kroner og halvandet års ubetinget frakendelse af kørekortet. Retten lagde i strafudmålingen i følge Ritzau vægt på, at manden kørte fra ulykkesstedet, og at han burde have set, at der var en person i det fuldt oplyste fodgængerfelt, og at det altså ikke var et rådyr.

Mina Larsen synes, at dommen er for mild:

- Tre måneder! Det gør ondt, bare at sige det. Sikke en let straf han få for at tage en ung mands liv. Han skjulte sandheden for os i flere dage. Han gemte sig fra politiet i flere dage. Og da politiet kom påstod han, at det nok var et dådyr, han ramte. Straffen er alt for lille.

LÆS OGSÅ: Bilist sendte soldat i døden: Skal tre måneder i fængsel

- Der skulle have været flere måneders straf. Mindst seks eller ni måneder. Det kostede jo liv.

Anklager Flemming Hother oplyser til Sermitsiaq.AG, at den 72-årige efter 14 dages betænkningstid har modtaget dommen, og at sagen hermed er afsluttet fra politiets side.