Modig mand fra Ukkusissat modtager dusør

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 04. marts 2022 - 16:30

Natten til den 18. juni 2021 vågnede borgerne op til en ildebrand, som var brudt ud i Ukkusissat ved Uummannaq. Politiets vagtcentral fik en anmeldelse om branden og der blev meldt at mennesker var i livsfare.

LÆS OGSÅ: Familietragedie i Ukkusissat

En lokal borger - Thomas Dalager - vågnede midt om natten på grund af branden, han tog til stedet med det samme for at få folk ud af den brændende bygning.

- Da han ankom til stedet, lykkedes det ham at redde et ægtepar og deres 6-årige barnebarn ud gennem et vindue på bygningens 1. sal.

- Indsatsen var afgørende for, at ægteparret og deres 6-årige barnebarn overlevede branden, og derfor blev Thomas Dalager den 25. februar 2022 hædret af Grønlands Politi på bygdekontoret i Ukkusissat for sit mod og sin handlekraft, som han modtog en dusør for. Det skriver politiet i en pressemeddelelse.

LÆS OGSÅ: Efter brand i Ukkusissat: Sorgen er der endnu

I forbindelse med branden omkom tre person, mens tre personer blev evakueret til Nuuk. Efter branden samlede lokale befolkningen penge til de ramte.