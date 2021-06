Efter brand i Ukkusissat: Sorgen er der endnu

Nina-Vivi Møller Andersen Fredag, 25. juni 2021 - 09:00

OBS: Rettet klokken 10:30 Ingen sammenkomst i naturen, som tidligere skrevet (red.)

Der var brand fredag den 18. juni i Ukkusissat. Tre personer blev evakueret til Nuuk, mens tre er omkommet i forbindelse med branden. Indbyggerne som har været i choktilstand prøver, at komme videre. Borgerne og foreninger i Ukkusissat, Ikerasak og Uummannaq arrangerer indsamling for familien, som har mistet alt under branden.

- I sådan nogle situationer får man selvfølgelig et chok. Vi støtter hinanden og samarbejder. Det er sådan vi kommer videre, siger borger i Ukkusissat Enok Skade.

Indbyggerne og en hundeslædeforening Pituutaq 86 i Ukkusissat er nu ved at indsamle penge og ting til familien som har mistet alt under branden.

Juuli J. Frederiksen, som arrangerer den ene del af indsamlingen, vil blandt andet holde bingo for alle i næste uge for at sætte fart på indsamlingen.

- Indsamlingen startede allerede den 22. juni. Der vil være banko-bingo. Vi vil banke på fra dør til dør, vi har også lagt en kasse, hvor man kan donere ting og tøj til familien i vores kiosk. Kiosken hjælper en hel del. Jeg har sendt mails til virksomheder over hele landet, så de kan donere, hvis de gerne vil. Indsamlingen vil slutte sidst i august, men hvis der stadig er behov, kan vi forlænge indsamlingen, siger Juuli J. Frederiksen.

Indsamling andre steder

Hundeslædeforeningen Pituutaq 86 står for indsamlingen i denne uge, mens Juuli’s indsamling vil begynde fra næste uge. Der er også indsamling i bygden Ikerasak og i Uummannaq.

- Vi samarbejder med indbyggerne i Ikerasak for at indsamle penge. I Uummannaq har man også arrangeret indsamling for den ramte familie. Som sagt er indsamlingen nødvendig, da familien har mistet alt under branden, siger Juuli J. Frederiksen.

Flere ulykker

Der har været flere ulykker i en kort periode ved Ukkusissat. En gletsjer kælvede ved Ukkusissat i 2019, hvor tre personer omkom og en omkom i det samme område i oktober 2020.

- Selvfølgelig ønsker man, at det aldrig skulle ske, men vi må komme videre. Folk smiler stadigvæk, når de går forbi. Men man kommer i tanke om branden hurtigt. Men da vi holdte møde med politiet sagde de, at ’vi ikke skal sørge hele tiden. Vi skal komme videre. Gode tider skal nok komme.’ Og det vil jeg give dem ret i, siger Enok Skade.

Avannaata Kommunia sendte krisehjælp fredag formiddag, da der blev meldt om brand i bygden. Fagfolk er stadigvæk i bygden for at være i dialog med indbyggerne. Der bor omkring 150 i Ukkusissat.