Mobiler og bredbånd bliver sikkerhedspolitik

Kaj Joensen, Det Færøske Nyhedsbureau Tirsdag, 19. maj 2020 - 07:35

Færøerne har hjemtaget området, som dækker telekommunikation, men alligevel bliver der arbejdet på at lave en tværgående lov mellem Danmark og Færøerne. Det oplyser lagmand Bárður á Steig Nielsen, Sambandspartiet.

Han siger, at færinger i fremtiden skal vænne sig til, at telekommunikation bliver en integreret del af sikkerhedspolitik, som er Danmarks ansvarsområde.



Lagmanden oplyser, at han har drøftet med statsminister Mette Frederiksen, Socialdemokratiet, hvordan sådan en lov kan laves.

- Det er afgørende, at vores infrastruktur er sikker. Vi vil gøre alt det vi kan for at den nye lov giver os den nødvendige sikkerhed. Vi vil også tage hensyn til, at der er tale om et overtaget sagsområde, som dog i storpolitisk sammenhæng kan blive sikkerheds- og forsvarspolitik, siger lagmanden.

Til næste folketingssamling

Bárður á Steig Nielsen uddyber ikke, hvordan lovgivningen kommer til at se ud. Han siger, at i første omgang har landsstyret fået en forespørgsel fra statsministeren om, at færøske myndigheder skal inddrages.

Lagmanden tilføjer, at den endelige udformning ikke er på plads endnu.

Berlingske Tidende skriver, at de 27 EU-lande senest fredag 15. maj skal melde tilbage til EU-kommissionen, hvordan de vil håndtere stramninger i sikkerheden på 5G-nettene, som EU har lagt op til.

Berlingske skriver videre, at telekommunikation bliver en del af den kritiske infrastruktur, og der vil blive opstillet en række objektive kriterier for at kunne byde ind på 5G i hele rigsfællesskabet. Sagen er blevet drøftet med lagmanden på Færøerne og landsstyreformanden i Grønland.

Statsministeren siger, at hun forventer, at lovgivningen er klar ved næste folketingssamling.

Huaweis breve

Berlingske har kunnet afsløre, hvordan Huawei i Danmark i tre år har forsøgt at påvirke to statsministre i valget af en underleverandør til 5G-nettet. I marts 2019 fravalgte TDC Huawei. Nogle af brevene har båret præg af en truende karakter, siger eksperter som Berlingske har talt med.

Det minder om at situationen på Færøerne. Det færøske teleselskab testede sommeren 2019 5G-nettet sammen med Huawei. I efteråret advarede USA imod, at Færøerne vælger et selskab, som spionerer for den kinesiske stat.

- Som en NATO-allieret bliver vi nødt til at have sikker og åben kommunikation og udveksling af efterretninger. Kan vi ikke gøre det på grund af Kinas kommunistiske kontrol af virksomheder, så er vi bekymret, sagde den amerikanske ambassadør Carla Sands til færøsk radio 18. november.

Frihandelsaftale på spil

Omtrent på samme tidspunkt var den kinesiske ambassadør, Feng Tie, på Færøerne og holdt møder med landsstyret. Efterfølgende kom det frem, at han skulle have sagt, at valget af underleverandør havde indflydelse på en mulig frihandelsaftale mellem Færøerne og Kina.

Danske oppositionspolitikere så det som et klart bevis på, at Huawei er sammenvævet med den kinesiske stat.

LÆS OGSÅ: Huawei slås for sin troværdighed

Statsministeren ville ikke blande sig offentligt og sagde, at det er Færøernes beslutning, fordi det er et hjemtaget område.

Færøerne overvejer stadig

Føroya Tele har endnu ikke peget på, hvem de vælger som underleverandør. Huawei er underleverandør til det nuværende 4G-net.

Føroya Tele er blevet nødt til at bruge Ericsson til underleverandør til nyt radiokommunikationssystem til Færøernes Politi, da Huawei ikke levede op til kravene.

Det er Ericsson, der står for 4G her i landet.