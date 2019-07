Huawei slås for sin troværdighed

Ritzaus Bureau Søndag, 28. juli 2019 - 16:00

Ved frokosttid krydser en gruppe Huawei-ansatte kopien af den gamle bro i Heidelberg for at komme hen til cafeteriet, der ligger i nærheden af en kopi af Versailles-slottet.

Vi er på Huaweis nye koncernområde i højdedragene uden for Shenzen i Kina.

Området fylder 120 hektarer. En del af det er bygninger, der er opført, så de ligner berømte bygninger i 12 forskellige europæiske byer.

Måske en kontroversiel arkitektur, men den viser Huaweis grundlægger Ren Zhengfeis begejstring for europæisk kultur.

Ren er også kendt blandt sine medarbejdere for at tilskynde dem til at studere klassisk europæisk litteratur og filosofi.

Huawei er verdens største leverandør af teleudstyr og næststørste producent af smartphones. Men den kinesiske telegigant står nu over for store udfordringer i netop Europa.

Selskabet konkurrerer med andre om at rulle 5G-teknologien ud, men Huawei er blevet fanget i den amerikansk-kinesiske handelskrig.

USA beskylder Huawei for at hjælpe Kinas regering med at spionere mod andre lande, og USA forsøger at overbevise sine europæiske allierede om, at de skal holde sig fra Huawei.

Kina har afvist beskyldningen.

I øjeblikket overvejer flere europæiske regeringer, hvad de skal gøre. Om hvem de skal tildele opgaven med at levere 5G-teknologi, der giver internet, som er 100 gange hurtigere end 4G.

- Den, der bliver leder af 5G, står til at tjene hundredvis af milliarder dollar i det næste årti med omfattende jobskabelse i hele den trådløse it-sektor, fastslog en gruppe amerikanske forretningsledere og akademikere i en rapport til USA's forsvarsministerium tidligere i år.

I maj blev Huawei ramt hårdt, da USA's handelsministerium satte selskabet på en liste over virksomheder, som USA's virksomheder ikke må sælge software og andre komponenter til.

I juni sagde grundlægger Ren, at Huaweis indtjening i de næste to år bliver 30 milliarder dollar lavere end ventet. Han sagde også, at det internationale salg af smartphones vil falde med 40 procent i år i forhold til 2018.

Der kommer måske et fingerpeg om, hvor det bærer hen på tirsdag. Da kommer Huawei med sit halvårsregnskab.

I Europa er Huawei nu derhenne, hvor det handler om at vise, at man kan stole på selskabet.

- Jeg har arbejdet i firmaet i 20 år. Jeg vil sige, at det er den værste og sværeste periode for Huawei, siger Vincent Peng, Huaweis præsident for Vesteuropa.

Han påpeger dog, at de ansattes moral er høj.

Han mener, at Huawei ikke kan gøre andet for at overbevise sine europæiske klienter om at fortsætte samarbejdet end at bygge på den tillid, som er blevet opbygget over 15 års samarbejde og øget gennemsigtighed.

Huawei har nu 28 5G-kontrakter i Europa og 50 på verdensplan.

Tidligere i denne måned sagde en britisk parlamentskomité, at den ikke finder tekniske grunde til at holde Huawei ude.

Men det anbefales, at Huawei holdes ude af "kernen" i netværket for at øge sikkerheden.

To britiske selskaber, EE og Vodafone, er begyndt at rulle 5G-teknik ud fra Huawei. Senere på året følger det tredje selskab, Three UK.

