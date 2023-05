Mittarfeqarfiit er politianmeldt for miljøforurening

Kassaaluk Kristensen Torsdag, 11. maj 2023 - 14:46

Mittarfeqarfiit er politianmeldt af departementet for landbrug, selvforsyning, energi og miljø for brud på lov om beskyttelse af miljø.

Det oplyser Naalakkersuisoq for miljø, Kalistat Lund (IA) i et paragraf-37 svar til medlem af Inatsisartut, Lars Poulsen (S).

LÆS OGSÅ: Kulusuk olieudslip: Ingen konsekvens for medarbejdere

Undersøgelser har vist, at olieudslippet på 120.000 liter diesel i Kulusuk den 2. december skete på grund af menneskelig fejl. Efter olieudslippet har Mittarfeqarfiit oplyst, at der sker forbedringer for at forhindre, at en forurening af olie sker igen.

Nu er selskabet politianmeldt for brud på to paragraffer i lov om beskyttelse af miljøet. Det gælder paragraffen om, at væsker ikke må udledes i vandløb, søer eller havet men skal oplagres sådan så risikoen dertil mindskes.

Mittarfeqarfiit risikerer ifølge loven en bøde for at have udledt 120.000 diesel i Kulusuk.

Undersøgelser i gang

Naalakkersuisoq for miljø Kalistat Lund oplyser samtidig, at Mittarfeqarfiit har modtaget en strakspåbud om at mindske de akutte og langsigtede konsekvenser af udslippet på land og havet.

- Det er Mittarfeqarfiit som har forårsaget olieudslippet, og Mittarfeqarfiit har ansvaret for håndtering af forureningen, herunder iværksætte de nødvendige skridt for at efterkomme påbuddet, lyder det fra Naalakkersuisoq.

LÆS OGSÅ: Mittarfeqarfiit går i dialog med fiskere og fangere i Kulusuk

Han oplyser, at Mittarfeqarfiit har planlagt at udføre forureningsundersøgelse og afværgeforanstaltninger i sommer 2023. Det er Mittarfeqarfiit der skal stå med regningen for undersøgelser og opgaven med at afhjælpe forureningen i området.