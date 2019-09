Efter mistilliden: Siumut demonstrerer enighed

Walter Turnowsky Onsdag, 18. september 2019 - 18:48

Syv fremtrædende Siumut-medlemmers mistillid til formand Kim Kielsen er tilsyneladende forsvundet efter at partiets hovedbestyrelse og gruppen i Inatsisartut har holdt møder i går og i dag.

- Siumuts hovedbestyrelse og Siumuts Inatsisartutgruppe har på sit fællesmøde den 17. og 18. september i fællesskab besluttet, at fremkomme med denne fællesmeddelelse om, at man med udgangspunkt i landsstyrekoalitionsaftalen samt det af Inatsisartut besluttede, vil fortsætte den politiske ledelse af landet med tryghed og forståelse som udgangspunkt, hedder det i en pressemeddelelse, som er udsendt af formand Kim Kielsen og formand for gruppen i Inatsisartut, Karl-Kristian Kruse.

Bløde vendinger

I august meldte seks medlemmer af gruppen i Inatsisartut samt naalakkersuisoq Erik Jensen offentligt ud, at de har mistet tilliden til Kim Kielsen som formand for Siumut samt for Naalakkersuisut. Siden erklærede et massivt flertal i Siumuts bagland, at de fortsat har tillid til Kim Kielsen.

Selv herefter fastholdt talsmanden for de syv oprører, Anders Olsen, at han personligt fortsat ikke har tillid til Kim Kielsen.

LÆS OGSÅ: Dokumentation: Her er den fælles udtalelse fra Siumut

Dagens melding kan ikke læses på anden måde end, at de syv oprører hverken vil fremsætte eller støtte en mistillidsdagsorden rettet mod Kim Kielsen.

Nu er man så landet på en fælles udtalelse, som mest er holdt i bløde vendinger.

- Der er søsat store arbejdsopgaver, såsom en trafikreform, en fiskerireform for ikke at nævne grundlovskommisionsarbejdet, arbejdsopgaver som Siumut ser som sin fornemste pligt at få færdiggjort på den bedst mulige måde, hedder det udtalelsen.

Anders Olsen er af tungtvejende personlige årsager i dag forhindret i at forholde sig til politiske spørgsmål.