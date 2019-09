Dokumentation: Her er den fælles udtalelse fra Siumut

Walter Turnowsky Onsdag, 18. september 2019 - 18:58

Efter syv fremtrædende medlemmer af Siumut i august erklærede deres mistillid til Kim Kielsen, har uroen ulmet i partiet selv efter Kim Kielsen fik massiv opbakning fra partiets afdelinger.

Efter to dages fælles møder er hovedbestyrelsen og Inatsisartut-gruppen blevet enige om en fælles udtalelse, som du her kan læse i sine fulde ordlyd:

Siumuts hovedbestyrelse og Siumuts Inatsisartutgruppe har på sit fællesmøde den 17. og 18. september i fællesskab besluttet, at fremkomme med denne fællesmeddelelse om, at man med udgangspunkt i landsstyrekoalitionsaftalen samt det af Inatsisartut besluttede, vil fortsætte den politiske ledelse af landet med tryghed og forståelse som udgangspunkt.

Siumut værdsætter i fællesskab de mange foreliggende arbejdsopgaver, som vort land og samfundet som sådan skal have løst på bedst mulig vis i denne valgperiode samt, at fortsætte den politiske linje, hvor der sker økonomisk vækst og fremgang og hvor den nedadgående ledighedskurve viser konkrete resultater i ledelsen af landet.

Der er søsat store arbejdsopgaver, såsom en trafikreform, en fiskerireform for ikke at nævne

grundlovskommisionsarbejdet, arbejdsopgaver som Siumut ser som sin fornemste pligt at få færdiggjort på den bedst mulige måde.

I de kommende år er det derfor særdeles vigtigt for samfundet, at den hjemmehørende befolkning får forbedret de velfærdsmæssige betingelser ikke mindst for familierne, børnene, de unge og de ældre, samt forholdende for de handicappede, som hele tiden skal forbedres. I de kommende år, men også og ikke mindst her og nu på Inatsisartuts efterårsmøde, er der en masse arbejdsopgaver, som Siumut prioriterer højt og derfor fortsat vil arbejde for.

Med ønske om det bedste for alle.

Kim Kielsen, Formand Karl-Kristian Kruse, Formand for Siumut gruppen