Mistillid kan ende med ekstraordinær generalforsamling

Kassaaluk Kristiansen Onsdag, 14. august 2019 - 14:35

Kim Kielsens skæbne som formand for partiet Siumut ligger i hænderne på medlemmer i 60 lokalafdelinger i Grønland.

I disse timer sender Siumuts hovedkontor i Nuuk et brev til alle de fungerende lokalafdelinger i Grønland, der tæller 60.

Siumut arbejder på at sende det elektroniske brev til alle lokalafdelinger før dagen er omme.

Mistillid kan vælte Kim

Næstformanden for Siumut, Karl-Kristian Kruse forklarer til Sermitsiaq.AG, at det kan ende med en ekstraordinær generalforsamling, hvis et flertal af lokalafdelingerne er enige med de seks Inatsisartut-medlemmer og naalakkersuisoq for råstoffer og arbejdsmarked, Erik Jensen.

- Lokalafdelingerne skal svare på et enkelt spørgsmål. Om de er enige med de syv medlemmer, der har erklæret mistillid til formanden, eller om de holder med hovedbestyrelsen og den daglige ledelse, der har fuld tillid til formanden, forklarer Siumuts næstformand, Karl-Kristian Kruse.

Den daglige ledelse og hovedbestyrelsen i Siumut bedyrede i går, at de fortsat har fuld tillid til Kim Kielsen som formand for partiet Siumut, og at de helst ser ham siddende frem til den næste generalforsamling, der afholdes til sommer næste år.

De 60 lokalafdelinger har fået en frist på ti dage til at tage stilling til spørgsmålet.