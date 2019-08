Kim Kielsen fortsætter: Medlemmerne skal høres om kritik

Kassaaluk Kristiansen Tirsdag, 13. august 2019 - 17:25

Med flere møder i baggagen kunne formanden for partiet Siumut fortælle den fremmødte presse, at han fortsætter som formand for Naalakkersuisut og som formand for Siumut.

Seks fremtrædende Inatsisartut-medlemmer og et medlem af Naalakkersuisut sendte en fælles pressemeddelelse i går aftes, hvor de fastslog, at de ikke længere har tillid til deres formand. Den kontante besked gav anledning til flere timers møder med Siumuts daglige ledelse, hvodbestyrelsen og Siumuts Inatsisartut-gruppe.

- Vi er stadig uenige. Men sådan har det altid været i partiet Siumut, det er vi nemlig gode til. Men vi er enige i, at brevet fra afsenderne skal til høring i lokalafdelingerne. Det gør vi for at følge partiets vedtægter, oplyser Kim Kielsen.

Mistilliden

I alt syv medlemmer af Siumut sendte i går en pressemeddelelse hvor de kræver Kim Kielsen skal gå af. Nogle af begrundelserne er, at formanden for partiet ikke indfrier partiets løfter fra valgkampen.

- Det er ikke korrekt. Vi er sammen om Siumuts mål, om det er om fiskeri, infrastruktur, personer med handicap eller når de handler om sociale forhold. Og som Siumuts formand har jeg en forpligtigelse til at arbejde for dem og for at nå målet. Vi har mål, som vi arbejder for henimod Siumuts landsmøde, og vi har også en koalitionsaftale, som vi arbejder efter, siger Kim Kielsen.

Høringen

Kim Kielsen oplyser, at brevet som blev sendt af de syv fremtrædende Siumut-politikere skal i høring i alle lokalafdelinger. Alle lokalafdelingerne skal herefter tage stilling til indholdet og kritikken, og svaret skal de skriftligt sende til hovedbestyrelsen skriftligt.

Han kan dog ikke oplyse, hvad der vil ske efter lokalafdelingerne er fremkommet med deres svar.

- Lad os lige sende brevet videre til lokalafdelingerne, og høre hvad de siger. Jeg er klar til at fortsætte som formand, og hvis der sker noget efter høringerne, er jeg også klar til det, siger han.