En misforståelse: Tusass må gerne servicere Pituffik

Tirsdag, 27. juni 2023

- Uden at få en forklaring erfarer vi nu, at US Space Force har valgt en anden leverandør til Pituffik.

Sådan lød udmeldingen fra den administrerende direktør i Tusass, Kristian Reinert Davidsen, til avisen Sermitsiaq tilbage i november.

Han gjorde det samtidig klart, at Tusass ville lukke alle aktiviteter på basen i 2023 og dermed opsige alle leverancer, herunder både mobil-, inter- netabonnementer samt TV- og radiosignaler og leverancer af breve og pakker. Men det er ikke tilfældet, tværtimod.

- Når Tusass melder det ud i november, så tænker jeg, det har været en misforståelse, fordi det er dem, der har servicekontrakten, altså Inussuk, der skal laves aftaler med, siger Michelle Kielmann Jarl, der er Program Manager i Inussuk, som servicerer basen.

Kontrakten udarbejdes

Siden foråret har Inussuk været i direkte kontakt med Tusass for at finde en løsning, så den selvstyreejede virksomhed stadig kan servicere basen med tele og internet. Det har Tusass ifølge Michelle Kielmann Jarl været meget positiv og åbne omkring.

- Vi er i Inussuk rigtig glade for, at vi kan holde os til en grønlandsk udbyder.

Inussuk er i gang med at lave en kontrakt med Tusass. Den er ikke skrevet under endnu, men der er blevet indgået en mundlig aftale, ifølge Michelle Kielmann Jarl.

- Tusass er i gang med planlægningen af en jordstation (som skal forbindes til den nye satellit Greensat, red.), der kan tages i brug næste år. Der er ikke noget, der indikerer, at det her ikke skulle blive til noget.

En almindelig undersøgelse

Michelle Kielmann Jarl fortæller, at Pituffik Space Bace i sin tid har lavet en almindelig undersøgelse af markedet, men at der ikke er blevet indgået nogen aftale med andre udbydere.

Inussuk har aftalt med Tusass, at der i mellemtiden skal laves nogle forbedringer i forhold til tele og internet, som ind imellem giver nogle udfordringer med det øgede forbrug og for lidt kapacitet på satellitten.

Sermitsiaq.AG har forsøgt at få en kommentar fra Kristian Reinert Davidsen, administrerende direktør i Tusass, for at blive klogere på, hvorfor han tidligere har meldt ud, at Tusass var blevet valgt fra.

- Vi har en aftale om, at vi ikke kan udtale mere om sagen, lyder det i en skriftlig kommentar fra Tusass.